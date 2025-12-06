グランプリ（ＧＰ）ファイナル最終日（６日・愛知ＩＧアリーナ）――男子フリーはショートプログラム（ＳＰ）首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ）が１９３・６４点で４位となり、合計３０２・４１点で２位に入った。

イリア・マリニン（米）が世界最高得点の２３８・２４点をマークし、合計３３２・２９点で優勝。佐藤駿（エームサービス）は３位だった。

世界王者マリニンは４回転ジャンプを６種類計７本跳ぶ構成で臨んだ。後半に４回転ルッツから３回転フリップの連続技を組み込むなど高難度のプログラムで、全てのジャンプを成功。フリーの世界最高得点をたたき出し、観客席から「君は神だ」と声が飛んだ。

４日のＳＰは冒頭でクワッドアクセル（４回転半ジャンプ）―３回転トウループの連続ジャンプに挑戦。決めれば世界初の大技だったが、バランスを崩して大幅な減点となり、「新しい構成は常にリスクを伴う。練習からいい感覚ではなかったけど、まず試したいと思った」と振り返った。

１７歳だった２０２２年９月、国際スケート連合（ＩＳＵ）公認大会で史上初めてクワッドアクセルを決めた。自らを「４回転の神」と表現し、昨季以降は公式戦無敗を続けてきた。昨年のファイナルも同じく６種類計７本の４回転ジャンプで挑んでおり、「今後のために色々試した」と語っていた。

挑戦は、全て来年２月のミラノ・コルティナ冬季五輪への布石だ。金メダルの最有力候補として「１２０％（の状態）で向かう」と見据える大舞台ではどんな完成形を見せるのか。日本勢にとっても高く、厚い壁になる。（岡田浩幸）