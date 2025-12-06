この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「四毒しててもパンは食べられます！砂糖・小麦・油・乳製品ゼロで楽しむコツ」にて、40分で作る健康パンの専門家・むらまつさきさんが「砂糖も小麦も乳製品も油も一切使用しなくても、パンは食べられます」と語り、注目を集めている。動画では、“四毒”＝砂糖・小麦・乳製品・油を避けた食生活にまつわる疑問「パンは諦めなければいけないのか？」にズバリ答えている。



むらまつさんは、四毒の基本を「砂糖は血糖値の変動や食べ過ぎ、病気を招きやすい、小麦はグルテンが健康に悪い影響、乳製品は乳糖不耐症のリスク、油は摂りすぎや酸化による健康被害」と具体的かつ分かりやすく解説。そのうえで「市販のパンには四毒すべてが含まれていて、実践者はパンを諦めてしまうことが多い」と現状を伝えた。



しかし「グルテンフリーの米粉や砂糖不使用、乳製品は豆乳やオーツミルクなどで代用、油も抜いて作ることで、四毒ゼロでもパン作りは可能」だと明言。「油もぶっちゃけ、なくても作れます」と心強い見解を述べた。また、むらまつさんは「グルテンフリーは疑っている方もいるかもしれないが、四毒の材料を一切使わない米粉パン材料キットを提供しています」と、具体的な挑戦の方法も提案している。



パンと一緒に食べたい“お供”についても「市販は四毒＋添加物なので、家で手作りするのが安心。コンミリンや甘酒、はちみつやアガペシロップなど、砂糖の代わりで甘みを出す工夫も簡単です」とアドバイス。「意外とパンもパンのお供も四毒ゼロで簡単に作れて、ハードルは高くありません」と呼びかけた。



最後に「40分で完成する健康的な四毒ゼロのパン材料キットも案内していますので、ぜひLINEでご連絡ください」と締めくくり、「今後も健康的なパンの作り方・食べ方・付き合い方について発信していきます」と次回の動画に期待を持たせた。