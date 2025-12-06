洗濯物に革命起きた！100円なのにスゴイ安心感♡不思議な形の洗濯バサミ
商品情報
商品名：ハンガーも固定できる洗濯バサミ（3個）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480275543
風の日も怖くない！洗濯物を守る「新発想のピンチ」
洗濯物の大敵といえば、風。
せっかく干したお気に入りの洋服やタオルごとハンガーが物干し竿から滑り落ちてしまい、「また洗い直し…」と絶望した経験、一度や二度ではないはずです。
そんな長年の悩みを、たった110円で解決してくれるのが、ダイソーの洗濯グッズコーナーで見つけた『ハンガーも固定できる洗濯バサミ』です。
一見シンプルに見える普通のピンチですが、そのユニークな形状には、ハンガーのズレ落ちを防ぐための賢いアイデアが2つも隠されています。このアイテムがあれば、もう風の強さに怯えながら洗濯物を干す必要はありませんよ！
選べる「2WAY固定」が天才的！
このピンチの最大の特徴は、ハンガーを固定する方式が2通り用意されている点です。
挟んでロック
このピンチの開口部には、通常より大きな穴が開いています。ハンガーを物干し竿にかけた上から、このピンチでギュッと挟み込むと、その穴にハンガーのフック部分が引っかかり、しっかりとロックされます。
つけ外しにはやや手間はかかりますがしっかりと固定できます。
穴に通して引っ掛け固定
もう一つは、より手軽。ピンチの片側が少し長く設計されており、その先端に小さな穴が開いています。
ピンチを物干し竿に挟み、開いている穴にハンガーのフックを通すだけ！この方法だと、ハンガーのフックが穴の中で固定されるため、横滑りや風による落下を強力に防いでくれます。穴を通すだけでサッと固定できるので、使い勝手が抜群です。
どちらの方法を使っても、風が吹いてもハンガーがほとんどずれません。試しに強めに揺らして耐久性を試してみましたが、落ちる気配は一切ありませんでした。
3個入りで110円（税込）という高コスパ。ありそうでなかった、この二刀流の固定ピンチがあれば、洗濯のストレスが大幅に軽減されること間違いなしです。
今回はダイソーの『ハンガーも固定できる洗濯バサミ』を紹介しました。
「ハンガーの落下」という問題に、110円という価格で驚くほどスマートな解決策を提示してくれたアイテムです。
洗濯が憂鬱になりがちなこれからの季節、この賢い洗濯ピンチで、少しでも家事を快適にしませんか？
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。