É±Ï©¾ë¤¬Æþ¾ëÎÁ¤ò1000±ß¢ª2500±ß¤Ë°ìÎ§¡ÈÇú¾å¤²¡É¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¡×¤òÀßÄê¤»¤ºµ¿Ìä¤ÎÀ¼¾å¤¬¤ë
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ê³°¤«¤é¤ÎÍè´ÛµÒ¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤òÂçÉý¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËSNS¾å¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÉ±Ï©¾ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼³°¹ñ¿Í¤À¤±¤òÃÍ¾å¤²ÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬²¡¤·´ó¤»Ê¿µ¤¤ÇÇÓÇ¢¡¢¡Ø¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¡Ù¤ÎÀ»ÃÏ
¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï5800±ß¤Ë
¡¡¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÏÍèÇ¯1·î14Æü°Ê¹ß¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë°èÆâ¤ª¤è¤Ó¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É¡¢¥ê¥Ò¥Æ¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼°Ê³°¤Î¹ñ¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤ò¡¢22¥æ¡¼¥í¡ÊÌó4000±ß¡Ë¤«¤é32¥æ¡¼¥í¡ÊÌó5800±ß¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÏºòÇ¯¤ÎÍè´Û¼Ô¤Î69¡ó¤ò³°¹ñ¿Í¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó36²¯±ß¤Î¼ýÆþÁý¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÍ¾å¤²¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢»ÜÀß¤Î°Ý»ý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡È¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¡É¤Ø¤ÎÂÐ½è¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¡È¾ë¡É¤Ç¤âÃÍ¾å¤²¤ÎÇÈ¤Ï²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦°ä»º¡¦É±Ï©¾ë¤ÎÆþ¾ëÎÁ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë»ÔÌ±°Ê³°¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸½¹Ô¤Î1000±ß¤«¤é2500±ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ï¡¢º£¸å10Ç¯´Ö¤ÇÀÐ³À¤ÎÂÑ¿ÌÊä¶¯¤ä¹¾¸Í»þÂå¤Î»ÜÀß¤ÎÉü¸µ¤È¤¤¤Ã¤¿Ìó280²¯±ß¤ÎÀ°È÷Èñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡É±Ï©¾ë¤Î¡Ö2500±ß¡×¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢1200±ß¤Û¤É¤ÎÂçºå¾ë¤ä¾¾ËÜ¾ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÜ°Ê¾å¤Î¤¿¤á¹â³Û¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤²¤ë¤Ù¤·¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÉ±Ï©¾ë¤Ï¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¡È³°¹ñ¿ÍÎÁ¶â¡É¤òÀßÄê¤»¤º¡¢É±Ï©»ÔÌ±°Ê³°¤ÎÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤â°ìÎ§¤Ç2500±ß¤ÎÃÍ¾å¤²ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢SNS¾å¤Ç¡Ô³°¹ñ¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤±¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤Ù¤¡Õ¡Ô³°¹ñ¿Í¤Ï¤â¤Ã¤È¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ëº®»¨¤ä¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î¸½¾õ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¸¤Ä¤ÏÉ±Ï©»Ô¤â¡¢Åö½é¤Ï¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡È³°¹ñ¿Í¤À¤±¤òÃÍ¾å¤²¡É¤¹¤ë°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢»ÔÄ¹¤Ï°ì»þ¡¢¡Ö³°¹ñ¿Í4500±ß¡¢»ÔÌ±750±ß¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤Ê¶â³Û¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤½¤Î°Æ¤ÏÃÇÇ°¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤È¹ñÆâµÒ¤òÌÀ³Î¤ËÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ä¡¢µÄ²ñ¤Ç¡Øº¹ÊÌÅª¤À¡Ù¤È¤¤¤¦È¿ÂÐ°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¡¡ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ë¤è¤êÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¾¯¸º¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ëº®»¨¤Ï¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¿Í¤â¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¡¢¸ß¤¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤è¤¯´Ñ¸÷¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¹ÔÀ¯¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£