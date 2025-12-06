¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤¬°¤¤¤Î¤Ï¡È¿Æ¥¬¥Á¥ã¡É¤Î¤»¤¤¤À¡×¤ÈÈáÃ²¤¹¤ë¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¾×·â¤Î»ö¼Â¡×
¡Ö°äÅÁ¤ÇÇ½ÎÏ¤È¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤Þ¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©°ìÈÌÅª¤Ë°äÅÁÎ¨¤Ï¹â¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤Î»ñ¼Á¤äÀ³Ê¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿°äÅÁ»Ò¤Î»ÙÇÛ¤«¤é¤ÏÀ¸³¶¡¢Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡©²Ê³ØÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¤±Ô¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ Í´¡Ø¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¡Ö¼ö¤¦¡× »×¹Í¤È´¶¾ð¤ò¿¯¿©¤¹¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ¡É¤ÎÀµÂÎ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°äÅÁ¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶ÁÎÏ¤Ï
¤É¤ÎÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤«
¡Ö°äÅÁ»Ò¤¬¿ÍÀ¸¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼ö¤¤¡É¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¿Æ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°äÅÁ¤Ç·è¤Þ¤ë¡×
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤°äÅÁ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÌµÂÌ¡×
¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È°äÅÁ¥¬¥Á¥ã¡É¤À¡×
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖºÍÇ½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï°äÅÁ¡×¡ÖÀ³Ê¤ÎÂçÈ¾¤Ï°äÅÁ¡×¡ÖÆ¬¤Î¤è¤µ¤Ï°äÅÁ¡×¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤â¡¢È¾¤Ð¾ï¼±¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö°äÅÁ¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¿Åù¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¸½¼Â¤òÄü¤á¤í¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢¡Ö°äÅÁ¤Î±Æ¶Á¤ÏÈ¾Ê¬¤À¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤ÏÅØÎÏ¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ê´õË¾¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¡£
¡¡°äÅÁ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÇ½ÎÏ¤ä»ñ¼Á¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¡¢¤¢¤ëÂçµ¬ÌÏ¤ÊÁÐÀ¸»ù¸¦µæ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÎÇ½¤Î°äÅÁÎ¨¤ÏÌó66¡ó¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¹âÎð¼Ô¤Û¤ÉÂç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ø½¬Ç½ÎÏ¤äÌäÂê²ò·èÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É°äÅÁ¤Î»ÙÇÛÎÏ¤¬Áý¤¹¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
