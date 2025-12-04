褒められる「とくにいい色」メイクのプロが使っている「絶妙色のカラーコスメ」





メイクのプロたちが常備する「絶妙色のカラーコスメ」

鮮やかな発色なのに肌なじみがいい、定番色なのに目にとまる質感など。美容通やプロがほかにない「このブランドならでは」と自信をもっておすすめする頼りがいのあるコスメとは？







よく褒められる色。他にはない淡い陰影を作れる

トーン タッチ アイズ 11 4,070円／SUQQU

「何個もリピートしているアイシャドウ。レンガ色のようなオレンジが肌になじみ、自然な立体感を演出してくれます。1色で目を囲むようにして使っていると、キレイなアイシャドウですね、とお客さんに好評です」（mao itoさん・ヘアメイクアップアーティスト兼YEAUディレクター）







引いてるとよく「どこの？」と質問されるオレンジ

ザ カラー リキッド アイライナー 006 3,300円／アディクション ビューティ

「高発色でマットな質感のリキッドアイライナー。オレンジとブラウンをまぜたような色みで茶系のアイシャドウとなじむけど埋もれない。目尻に引いていると、よく声をかけられます」（藤井明子さん・FATUITEディレクター）







赤系の中でも他にない色づき

ザ リップスティック エクストレム シャイン 014 4,070円／アディクション ビューティ

「オンラインでの会議や講義に欠かせないリップ。ツヤのある赤茶で実際につけると少々強い印象ですが、画面を通すと顔写りがよいと言われることが多いです」（AYANAさん・ビューティライター）







