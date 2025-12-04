【ワークマン新作】待ってましたーーーッ！ プチプラとは思えない「機能性アウター」

暖かく着られて気軽にガシガシ使えるアウターがあれば、冬の一軍として活躍させたいところ。そんな「高機能アウター」を手に取りやすい価格で探すなら【ワークマン】が狙い目かも。今回紹介するのは、暖かく着られる機能だけでなく、高撥水機能まで付いた優れもの。コスパ重視派にも、着心地重視派にもイチオシです。

冬に毎日着たくなりそうな優秀ブルゾン

【ワークマン】「レディースデタッチャブルパフィーブルゾン」\3,900（税込）

軽量なうえに、背中には保温力の高いブラックアルミを使用。寒さの厳しい季節にも活躍しそうな中わたブルゾン。高撥水機能付き。袖は取り外しできる2WAY仕様で、ベストとしての着用も可能です。着こなしの幅が広がる実力派と言えそうです。

おしゃれも機能性も両立する優秀キルティングコート

【ワークマン】「レディース防風撥水ストレッチキルティングコート」\2,900（税込）

高撥水 & 防風機能がついた、中わた入りのキルティングコート。ひょうたん型キルトがほどよい立体感を演出し、コーデのシーズンムードが高まりそうです。二重になった袖口は隙間風が入り込みにくく、屋外で長時間過ごす日や自転車に乗る日にも重宝しそう。

