ディズニーの行列は2時間待てるけど…伊藤沙莉「ご飯で並べない」理由
女優の伊藤沙莉（31歳）が、12月3日に公開されたポッドキャスト番組「松岡茉優＆伊藤沙莉『お互いさまっす』【公式】」に出演。ディズニーランドのアトラクションの行列には2時間待てるが、「ご飯で並べない」と語った。
伊藤沙莉と松岡茉優がディズニーランドのアトラクションについて話している中で、伊藤はタワー・オブ・テラーが1番好きで、ボルテージが高まっていたら120分、2時間待ちでも並べると話す。
ただ、伊藤は「でもなんかやっぱりさ、行列のできるラーメン屋さんとかさ、すごいあるじゃん。そういう系は本当に無理。ご飯で並べない、私」とのことで、松岡は「だってお腹空いてんだもんね、1番並べないのご飯かもね」と同意。
伊藤は「もうイラつきマックスじゃん。だってさ、ディズニーはさ、ポップコーンとか食べながら並べるじゃん。飲み物も飲めるし。あと喋れるし。ま、どこだって喋れるんだけど」と欲求を我慢しながら並ぶのは無理だと語った。
伊藤沙莉と松岡茉優がディズニーランドのアトラクションについて話している中で、伊藤はタワー・オブ・テラーが1番好きで、ボルテージが高まっていたら120分、2時間待ちでも並べると話す。
ただ、伊藤は「でもなんかやっぱりさ、行列のできるラーメン屋さんとかさ、すごいあるじゃん。そういう系は本当に無理。ご飯で並べない、私」とのことで、松岡は「だってお腹空いてんだもんね、1番並べないのご飯かもね」と同意。
伊藤は「もうイラつきマックスじゃん。だってさ、ディズニーはさ、ポップコーンとか食べながら並べるじゃん。飲み物も飲めるし。あと喋れるし。ま、どこだって喋れるんだけど」と欲求を我慢しながら並ぶのは無理だと語った。