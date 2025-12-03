「指は折れまくってる」「足には金属が…」アメフト界のレジェンド・木下典明の身体を関節整体でケア
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
整体師の角田紀臣氏が運営するYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【指だけじゃない】足首が関節ズレと癒着で崩壊寸前!?リリース音が鳴りまくるアメフト界のレジェンド木下典明さん」を公開。ゲストに元アメリカンフットボール選手の木下典明氏を迎え、その壮絶なアスリート人生と身体の悩みを明かした。
「NFLに最も近い日本人」と称されたアメフト界のレジェンド、木下典明氏。2022年にアメフト選手としては引退したものの、現在は2028年ロサンゼルス五輪の正式種目に決定した「フラッグフットボール」の選手として、オリンピック出場を目指しているという。
現役時代から数々の怪我を乗り越えてきた木下氏。関節ケアの第一人者である角田氏から身体の痛い箇所を問われると、「2020年にアメフトの試合中に右足の脛骨・腓骨の両方が折れてしまっている」と衝撃の事実を告白。現在も足には髄内釘という金属が入ったままで、その影響で足首の可動域に問題を抱えていると語った。
怪我は足だけにとどまらない。「指は折れまくってますし」と語る木下氏の手は、指の関節が変形し、グーが完全に握れない状態。さらに、両肩の脱臼や左足首の脱臼骨折など、まさに満身創痍だ。しかし本人は「怪我自慢だったら全部言ってもらいたい」と笑顔を見せ、その強靭な精神力をうかがわせた。
角田氏による身体チェックでは、右足首の不調が原因で、逆の左半身の筋力が発揮しづらくなる「ダイナペニア」の状態に陥っている可能性が示唆された。これは、身体のどこか一箇所に問題があると、他の部分がそれをかばおうとして全身のバランスが崩れ、結果的にパフォーマンスが低下する現象だという。
数々の大怪我を負いながらも、世界のトップで戦い続けてきた木下氏。その身体は、長年の激闘を物語る勲章とも言えるだろう。動画では、この後実際に足首の施術が行われる。数々の“ゴリゴリ音”とともに、彼の身体がどう変化していくのか、注目だ。
日本の健康とアスリート支援に尽力する角田 紀臣先生の監修のもと、私たちは関節整体の専門技術を活かし、ケガのリハビリから日々のケアまで多方面でサポートしています。また、アスリートのセカンドキャリア支援にも力を入れています。全国の提携整体院もご紹介可能ですので、お近くの施術院を以下のリンクからお探しください。