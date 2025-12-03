この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

整体師の角田紀臣氏が運営するYouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」が、「【指だけじゃない】足首が関節ズレと癒着で崩壊寸前!?リリース音が鳴りまくるアメフト界のレジェンド木下典明さん」を公開。ゲストに元アメリカンフットボール選手の木下典明氏を迎え、その壮絶なアスリート人生と身体の悩みを明かした。

NFLに最も近い日本人」と称されたアメフト界のレジェンド、木下典明氏。2022年にアメフト選手としては引退したものの、現在は2028年ロサンゼルス五輪の正式種目に決定した「フラッグフットボール」の選手として、オリンピック出場を目指しているという。

現役時代から数々の怪我を乗り越えてきた木下氏。関節ケアの第一人者である角田氏から身体の痛い箇所を問われると、「2020年にアメフトの試合中に右足の脛骨・腓骨の両方が折れてしまっている」と衝撃の事実を告白。現在も足には髄内釘という金属が入ったままで、その影響で足首の可動域に問題を抱えていると語った。

怪我は足だけにとどまらない。「指は折れまくってますし」と語る木下氏の手は、指の関節が変形し、グーが完全に握れない状態。さらに、両肩の脱臼や左足首の脱臼骨折など、まさに満身創痍だ。しかし本人は「怪我自慢だったら全部言ってもらいたい」と笑顔を見せ、その強靭な精神力をうかがわせた。

角田氏による身体チェックでは、右足首の不調が原因で、逆の左半身の筋力が発揮しづらくなる「ダイナペニア」の状態に陥っている可能性が示唆された。これは、身体のどこか一箇所に問題があると、他の部分がそれをかばおうとして全身のバランスが崩れ、結果的にパフォーマンスが低下する現象だという。

数々の大怪我を負いながらも、世界のトップで戦い続けてきた木下氏。その身体は、長年の激闘を物語る勲章とも言えるだろう。動画では、この後実際に足首の施術が行われる。数々の“ゴリゴリ音”とともに、彼の身体がどう変化していくのか、注目だ。

YouTubeの動画内容

00:55

ゲスト紹介！アメフト界のレジェンド木下典明さん登場
01:21

現在は「フラッグフットボール」でロス五輪を目指す
05:00

満身創痍…壮絶すぎる怪我の歴史を告白
06:09

「指は折れまくってます」変形した指の状態
12:55

身体の状態を検証！怪我が全身に与える影響とは

