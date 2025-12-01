大谷翔平、佐々木朗希よりも速かった？ 江川卓20勝時代の「物理を超えたストレート」その衝撃を掛布雅之が語る

「空白の一日」を経て1979年巨人に入団した江川卓は、2年目16勝、3年目20勝と2年連続最多勝を獲り、名実ともに球界を代表するピッチャーとなった。

空前絶後の才能に日本中が陶酔した軌跡を記した書籍『怪物 江川卓伝』より、ライバル掛布雅之の証言を紹介する。

「ボールが自分のバットを振る上を通過するように見える」

1980年代にバリバリにやっていたセ・リーグの主力打者にとって江川卓の存在は脅威にしか思えなかった。YouTubeやネットの記事で昭和の大打者が回顧録のように話すのが今ハズっているけれども、その80年代活躍した打者たちは必ず江川のことを話す。それほど江川卓は特殊な投手だったってことだ。





全盛期の江川のアウトハイを流してホームランにした男

しかし掛布雅之は他の大打者との思いと少し違う。それは掛布と江川にしかわからない、18.44メートル内での会話があったからだ。「三年目の江川が20勝したときなのかな。そのときのストレートってのは、それはもうとんでもないストレートでした。本当にボールが自分のバットを振る上を通過するように見える感じ。ボールが落ちない。物理的にはそんなボールないんでしょうけど、感覚的には伸びてきて浮き上がるというイメージのボールですね。オーソドックスなオーバースローですので、出どころが見づらいとかはなく、真っ向から正々堂々とストレートを投げ込んできますから、その意味では嫌なタイプのピッチャーではなかったですが」江川の球は「伸びる」「浮き上がる」と判で押したように表現される。高校、大学時代に対戦した打者だけでなく、プロの一流選手までもが驚き顔で言うのだ。バッテリー間の18.44メートルに投げられたボールの軌道は160キロだろうと物理の法則的に緩やかに弧を描く。その軌道を予測してバッターは打つ。バッターが、伸びる、浮き上がると表現するのは、弧を描く緩やか度が少ないことを指す。今まで何度も何度も言われてきた事象だ。そんなことをわかったうえで、浮き上がって見えたではなく、本当に浮き上がったんだと真顔で断言する者もいる。江川卓のボールとは一体なんなんだ？掛布はさらにこう続けた。「速いピッチャーは過去何人もいました。スピードガンの数値じゃないんですよね。バットを出しても振り遅れとかじゃない、当たらないボールなんです」振り遅れとかじゃない、当たらないボール。掛布雅之が発した独特のこの表現こそが、江川卓のボールの真骨頂のように思えた。

当たらないといえば、ダルビッシュのスライダー、野茂英雄のフォーク、西本聖のシュートなど魔球のような変化球を投げる投手は幾人もいた。江川卓のストレートも、真っ直ぐでありながら魔球というレベルということか。



だから半世紀が経っても、佐々木朗希のような160キロ以上な投げる投手が出てくるたびに、江川卓がフィーチャーされるのだ。



当時の阪神のベンチワークとして、どういった指示を出していたのかを訊いてみると、



「高めは振るなの一点ですね。真っ直ぐとカーブしかないですから。ストレートをいかに見極められるか、高めを振ったらもう勝負できないですもんね。



当時の安藤（統男）監督からミーティングで『高めのストレートを打つな』と耳にタコができるほど聞かされるんですけど、ミーティング終了後に『お前はその高めのストレートを打ちたいんだよな。お前は振りにいっていい』と言われるんですよ。



四番が打たなくても他の選手が打てばチームは勝てます。ただ監督がチーム全体で『高めのストレートを打つな』と言ってるのに『お前だけは打っていいよ』とわがままな勝負をさせてもらったときこそ、チームの勝敗をすごく背負った打席になるんですよね。



監督は、江川というピッチャーのストレートに対して勝負をかけるアプローチの仕方を全面的に任せてくれる。なおさらずしりと重たく感じて打席に入るんです。だから特別なんですよ」



江川との勝負が特別でもあり別格というのは、何もただただ男と男の勝負を賭けているだけでなく、チームの勝敗の鍵、監督の思いなどもすべて背負っていることから生まれている。それだけ江川卓という存在が、特別であり偉大だということだ。



掛布は江川から14本ホームランを打っているが、月並みな質問として最も印象のあるホームランはどれか尋ねてみた。



「最初のホームランも忘れられないですけど、アウトハイのストレートを後楽園でレフトスタンドに放り込んだホームランかな。多分彼はあの高さのアウトハイってのは、誰も打たれたことないと思います。



僕もよく打てたなと思うんですけど、ちょっと風がね、甲子園と同じ浜風みたいのが吹いてたんですよ、後楽園に。これも反応したんでしょうね。甲子園球場のような風が吹いていて、高めのアウトコースのストレートをレフトスタンドに持っていったことで彼もびっくりしたと思います。



僕もびっくりしたんですけど。本当にうまく上からボールを叩くことができたんでしょうね。ヘッドが負けずに」

後楽園球場の風がレフトからライトに

82年6月13日、後楽園球場での巨人対阪神戦。先発江川はカーブを多投しながらセカンドゴロ、ショートゴロで打ち取り、危なげないピッチングで３対０と七回を迎える。それまで阪神ピッチャーの工藤一彦と掛布の２本のヒットに抑えていた。当然、江川も勝ちを意識していても不思議ではない。



七回表、アレンがヒットで出てが、真弓を凡打で仕留めて二死。ランナーを二塁に置いて掛布を迎える。この日はバットを振れているのは掛布のみ。たとえ一発が出ても次の岡田に打たれなければ、もう掛布には回ってこない。



江川コンピューターは瞬時に計算し、今日の調子からすればランナーを溜めるよりも一発を打たれて走者を一掃したほうが、ランナーを気にせずにワインドアップで投げられる。掛布に２点取られても十分に勝てると踏んだのだろう。



江川は、完璧に抑えるよりも勝ちにこだわりべく、このような計算までできる投手だ。投手は、完全試合から始まってノーヒットノーラン、完封、完投、最後は勝利と、ランナーやヒットが出るたびに目標設定を変えていく人種だ。



最高のものを求めてマウンドに上がるのがピッチャーで、それだけの準備をしてきたという証拠でもあるのだ。このとき江川は最悪でも勝てる算段をする。これも２勝したら勝ち点がつく大学でのリーグ戦から学んだ。



周りから大学へ行ったのは遠回りだと揶揄されることも多かったが、人生に無意味なことなどひとつもない。



バッターは球場内の風の吹き方を敏感に察知する。特に甲子園をホームとしている阪神の選手はなおさらだ。掛布は、後楽園での風が浜風のようにライトからレフトへ吹いているのがバックスクリーン上の旗を見て気づく。掛布は、浜風と同じような風が吹いていると感じ、無理に引っ張っても意味がないと狙い球を変えた。



江川は、掛布が外角高めに狙っているのを読んだ。いくら掛布だろうが、俺のアウトハイのストレートを弾き返せれない、打ってもファウルだ。渾身のストレートを投げ込んだ。



「カキーン」



白球が暗闇の中を高々と切り裂いていく。おおおおおお、スタンドの観客がどよめく。掛布は上手くバットを上から被せて逆らわずにレフトスタンドに放り込みんだ。全盛期の江川のアウトハイストレートを流してホームランにしたのは掛布ただひとりである。



江川との対戦成績は167打数48安打、18四死球、21三振、33打点、14本塁打、打率二割八分七厘。江川からホームランを一番打っているのが掛布だ。



ホンモノの男が放る本気の球を嘘偽りなく勝負できたことが、掛布にとって最高の誇りである。それは江川も同じだ。



文／松永多佳倫

