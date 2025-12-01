「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

今年の欧州年度代表馬で４番人気に支持されたフランスのカランダガンが、１８年ジャパンＣでアーモンドアイが記録したＪＲＡレコードを０秒３更新する２分２０秒３の驚異的なタイムでＶ。０５年アルカセット以来２０年ぶりの外国馬による勝利をつかんだ。

３番人気ダノンデサイルは前２頭のマッチレースにはついて行けなかったが、内で粘るクロワデュノールをとらえて３着に入った。戸崎圭は「前走より返し馬は落ち着いていましたが、１〜２角で多少掛かったかという感じ。向正面では（ハミが）抜けてくれましたが、結果的にその力みの差でしょうか。それでもしっかり伸びてくれましたが…」と、唇をかんだ。

入線後に鞍上は他馬とラチの間に挟まれて落馬。左膝を痛め「エックス線では骨も腱（けん）も大丈夫ということです」と話したが、松葉づえをついて検量室から出てきた姿は痛々しかった。

安田師は「４角も直線も内に押し込められ、ジョッキーは、“整えられないまま加速させなければならなかった”と。ドバイではもう少し滑らかに行けていましたが…」と展開の不運を嘆いた。「多少の外傷はあるかもしれない。しっかりケアします。今後は様子を見て」と慎重に状況を見定める方針。立て直し、次こそは復権を目指す。