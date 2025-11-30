この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実は間違っている？あなたの枕選び。こめかみの頭痛を引き起こす“食いしばり”の意外なメカニズム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体 角田紀臣(つのだ のりおみ)」が、「【偏頭痛の原因】まさかの食いしばり!? 首の関節ズレと顎の癒着を大改善【はんにゃ川島章良さん】」と題した動画を公開。関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、お笑いコンビ・はんにゃの川島章良氏をゲストに迎え、多くの人が悩む頭痛の原因と改善法について解説した。角田氏は、特にこめかみに現れる頭痛の意外な原因として「食いしばり」を挙げ、その背景にある枕の選び方やストレートネックとの関連性を詳しく説明した。



動画の冒頭、角田氏は「頭痛がどこに出るかで原因も全部変わってくる」と指摘。こめかみの頭痛に悩む川島氏に対し、その原因の多くが「食いしばり」にあると解説した。食いしばりは、合わない寝具によって睡眠中に交感神経が刺激され、無意識に歯ぎしりを起こすことで発生するという。また、スマートフォンの使用などで下を向く姿勢が長時間続くと、首で支えきれない頭の重みを下顎で支えることになり「天然の食いしばり状態」になるとも語った。川島氏のような寿司職人も同様のリスクを抱えているという。



さらに角田氏は、現代人にとって「枕は頭を休めるものではなく、首を休めるもの」だと断言。高すぎる枕は首に過度なストレスを与え、首の血管を傷つけて脳卒中のリスクを高める可能性がある「殿様枕症候群」につながると警鐘を鳴らした。理想的な寝姿勢は、頭が下がり顎が少し上がった状態である「スニッフィングポジション」だという。これは人工呼吸の際に気道を確保する姿勢と同じで、舌が落ち込んで気道を塞ぐのを防ぎ、無呼吸症候群の改善にもつながると説明した。



こめかみの頭痛は、食いしばりによって顎周りの筋肉が硬直し、神経を圧迫することで引き起こされる。その根本には、高すぎる枕や日常の悪い姿勢が関係していることが示された。枕を「首を休める」という視点で見直すことが、つらい頭痛を予防する第一歩になるかもしれない。