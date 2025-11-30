「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

まず、「今の自分」を正確に把握する

45歳までに課長になっていないということは、「成果が出ていない」「評価されていない」ことに加えて、「マネジメント資質を見込まれていない」というシビアな現実があります。

この時点でのキャリアは、「これから上を目指す」よりも「会社における役割の再定義」に重きを置くべきです。

いったん冷静に、組織内で自分がどう見られているのか、どういう期待値なのかを客観視する必要があります。

無理な昇進志向は逆効果

この段階で、「自分もまだ出世できるはずだ」と焦ってマネジメント志向を前面に出すと、かえって評価を下げてしまうことがあります。

周囲からは「今さら？」と見られ、痛々しい印象すら与えかねません。

出世競争ではなく「専門職」「後輩育成」「現場支援」といった、組織にとって必要不可欠な「別軸の価値」を発揮することが賢明です。

「実働力」「安定感」「調整力」を武器にする

45歳という年齢は、現場の中核として「成果より安定」「先導より支援」に軸足を置いた方が組織にとってもプラスに働きます。

突発対応、後輩のメンタリング、リスク調整、そういった黒子役としての信頼感を築くことが、生き残り戦略として極めて重要です。

無理に目立とうとせず、地味な仕事に価値を見出せる人は、結果的に「いなくてはならない人」になれるのです。

キャリアの正解は、年齢ではなく「立ち位置の戦略」で決まります。

無理に課長を目指すのではなく、自分だけの居場所と役割を再設計しましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）