掘れば掘るほど大判小判がざっくざくーーである。

28日、日本ハムの田中正義（31）が契約更改を行い、2800万円アップの1億円にサイン。本人が「ありがたいのひと言」と語ったように、2022年オフ、FAでソフトバンクに移籍した近藤の人的補償で入団した当時は年俸1200万円。古巣では不遇を囲っていたが、移籍1年目からクローザーに定着し、わずか3年で1億円の大台突破だ。

ソフトバンクは球界で「人材の宝庫」と呼ばれており、余剰人員ですら他球団の一軍クラスもいるほど。今オフはFA補強に乗り出しておらず、人的補償が発生することはないものの、12月9日開催の現役ドラフトに向け、すでに他球団が舌なめずりをしているという。

ソフトバンクが現役ドラフトで放出した歴代選手は、いずれも移籍先で貴重な戦力になっている。導入初年度の22年、阪神に移籍した大竹耕太郎（30）は、いまや先発ローテの一角。23年度の水谷瞬（24）は日本ハムで出番を与えられると、押しも押されぬ外野のレギュラーへと成長した。これに味をしめたのか、日本ハムは昨年もソフトバンクから捕手の吉田賢吾（24）を獲得。打率.217と結果は残せなかったとはいえ、自己最多の47試合に出場。ポジションがかぶる伏見が阪神にトレード移籍したこともあり、来季はさらに出番が増えるともっぱらだ。

「競争の激しさは12球団随一ですから」と、球団OBが続ける。

「ソフトバンクは育成選手だけで50人を超えていますからね。当然、12球団最多で、支配下選手を含めた120人以上が熾烈なレギュラー争いを繰り広げている。ドラフト上位だからといって安穏としていたら、すぐに追い抜かれてしまう。そんな競争を勝ち抜いた選手と補強組がレギュラーを張っているのが現在のソフトバンクです。一軍枠のハードルはどの球団よりも高い。構想から漏れた選手に粒揃いが多いのも、不思議ではありません」

今年は誰がソフトバンクの現役リストに載るのか。他球団は虎視眈々だ。