¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î£´Æü³«Ëë¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ËÎ×¤àÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»Ô¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é£±£°Âæ°Ê¾å¡¢£µ£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÊóÆ»¿Ø¤¬½¸·ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿£±£·ºÐ¤Ï½é¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¡Ö»î¹ç¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤â¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££Ç£ÐÂè£±Àï¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤ÇÁ¯Îõ£Ö¤ò¾þ¤ë¤È¡¢Âè£³Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤â£³°Ì¤Ç£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾Àï¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ï¡¢£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤ë¡£¼«¿È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤À¤¬¡ÖÌ´¤«¤éÌÜÉ¸¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸ÞÎØ¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤ÆÄ´À°¡£Éð´ï¤ÎÂçµ»¡¦¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤ÏÄ·¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¡½¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¹ß¤ê¤ë¤Ê¤É·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡££Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï£Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç£±ËÜ¤º¤Ä£³²óÅ¾È¾¤òÆþ¤ì¤ëÍ½Äê¡£Ãæ°æ¤Ï¡Ö´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤É¤ì¤À¤±ÅÀ¿ô¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤È¤Ë¤é¤à¡£
¡¡¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤Ê¤é¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¡¢µªÊ¿Íü²Ö°ÊÍè£³¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡£¸ÞÎØÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤â°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£¼þ°Ï¤ÎÇ®¤Ï¹â¤Þ¤ë¤¬¡Ö½ç°Ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæ°æ¡£ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢Ì´ÉñÂæ¤Ë¶á¤Å¤¯¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë
¡¡¢¡Ãæ°æ¡¡°¡Èþ¡Ê¤Ê¤«¤¤¡¦¤¢¤ß¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£´·î£²£·Æü¡¢¿·³ã»Ô½Ð¿È¡££±£·ºÐ¡££µºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢£²£±Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·ÃæÄí·ò²ð¥³¡¼¥Á¤Ë»Õ»ö¡£ÀéÍÕ¡¦Æî¹ÔÆÁÃæ£²Ç¯¤Î£²£²Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç£´°Ì¡££²£³Ç¯À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¡££²£µ¡½£²£¶¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£Ö¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ï£³°Ì¡£ÄÌ¿®À©¤ÎÍ¦»Ö¹ñºÝ¹âÀéÍÕ£²Ç¯¡£¼ñÌ£¤Ï²»³Ú´Õ¾Þ¡£¾¡Éé¥á¥·¤ÏµíÐ§¡££±£µ£°¥»¥ó¥Á¡£