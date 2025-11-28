香港の高層マンションで26日、発生した大規模な火災では、これまでに128人の死亡が確認されています。現場から長谷川裕記者の中継です。

◇

火災発生から3日が経過し、亡くなった方は100人を超えました。日本時間の午前11時すぎに消火活動の完了が発表され、現在は炎や煙はありません。

こちらでは今も家族や友人と連絡がつかない人が多く、現場には深い悲しみが広がっています。

香港当局は28日夕方、会見を開き、これまでに128人が死亡、79人がケガをしていて、200人以上と今も連絡が取れなくなっていると発表しました。消火と救助活動は完了したということです。

また、消防当局は燃えたマンションをふくむ8棟を調べたところ火災警報機が正常に作動しなかったことを確認し、近く法的な措置を取ることを明らかにしています。

現場の近くでは安否確認を行う場所が設けられ、家族や友人の安否が分からない住民らが多く訪れていました。

マンション住民

「いつも帰ってきたら隣人と挨拶するのに、隣人が誰もいなくなって、どうなっているんだろう。2日間ご飯を食べていないし眠れなかった」

現在、39人の遺体の身元確認が出来ているということですが、残りの遺体は損傷が激しく、身元の確認には時間がかかる見通しだということです。