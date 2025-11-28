G大阪MF名和田我空がACL2でプロ初弾

ガンバ大阪の高卒ルーキーがプロ初ゴールを決めた。

11月27日にAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）の第5節で東方足球隊（香港）と対戦したG大阪は5-0で勝利し、ゴールラッシュの締めくくりはMF名和田我空だった。

神村学園高校から今季加入のルーキー名和田は、リーグ開幕戦となった2月14日のセレッソ大阪戦でスタメンに抜擢されるなど期待を受けたスタートを切った。しかし、その後の国内公式戦は3月までのリーグ戦に2試合途中出場したのと、4月と5月のルヴァンカップのゲームに出場したのみ。このACL2でも第4節まで連続でベンチ入りするも出場機会がなかった。

しかし、この日の東方戦でスタメン出場した名和田は後半30分、ペナルティーエリア内の左サイドでボールを受けるとシュートコースを模索して中央へドリブル。相手を振り切ってコースを作ると右足で巻いて落とすシュートを決めた。これが嬉しいプロ初ゴールになった。

スポーツチャンネル「DAZN」公式Xが「ついに幕が開けた 日本の未来を担う才能 待望の一撃はゴラッソで」と綴り動画を公開すると、ファンからは「未来感じる一発」「やっぱり只者じゃない」「初ゴールとは思えないとんでもないゴラッソ」「これは宇佐美」「うますぎる」「やっぱりバケモン」「かつての宇佐美を彷彿とさせるな」と、さまざまコメントが寄せられている。

神村学園では1年生の時に背番号「10」をつけて全国高校サッカー選手権に出場するなど将来を嘱望されてきた。J1の複数クラブが乗り出した争奪戦の末、G大阪へ加入した才能がこれからどれだけ輝きを見せるか期待される。（FOOTBALL ZONE編集部）