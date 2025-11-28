【「パーフェクトグリッター」第3巻】 11月28日発売 価格：770円

「パーフェクトグリッター」第3巻書影

小学館は、「明日、私は誰かのカノジョ」の作者・をのひなお氏が描くガールズサスペンス「パーフェクトグリッター」の第3巻を本日11月28日に発売した。価格は770円。

これを記念して同日より、全国のフェア参加書店にて「パーフェクトグリッター」のコミックスを1冊買うごとに「明日カノ」と「パーフェクトグリッター」の描き下ろしコラボカード（全2種）がもらえる書店フェアを開催する。

【コラボカード】

コラボカードは【イチカ×雪】、【モモ×ゆあ】の2種類で、今回のフェアでしか手に入らない限定アイテムとなっている。店頭での配布枚数がなくなり次第終了となる。

□フェア参加店舗

※カードは1冊購入につき1枚もらえます。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※配布方法については、購入前に書店店頭でご確認ください。

【第3巻のあらすじ】

モモの依頼を受けイチカの捜索を始めた探偵、山卯（やまう）。

イチカの動画が撮られたホテルに調査に来た彼はそこである発見をする。

その発見とは……

一方、突然ミユから呼び出されたモモはミユからイチカについて新たな話を聞かされる。

消えたイチカに少しづつ近づいていくかに見えるモモだったが、それに合わせて

イチカにまとわりつく黒い世界が静かに、しかし確かにモモに迫りはじめた。