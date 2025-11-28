描き下ろしの雪だるま姿！エニマイくじ「ちいかわ ゆきだるまになっちゃった！」
レッグスが展開する「エニマイくじ」から、人気作品『ちいかわ』の新作くじが登場！
2025年12月中旬より、今回のテーマである「雪だるま」に変身したちいかわたちのアイテムが展開されます。
エニマイくじ「ちいかわ ゆきだるまになっちゃった！」
発売日：2025年12月12日(金)より順次発売予定
価格：1回 950.40円(税込)
販売場所：全国のセブン-イレブン、イトーヨーカドー
※店舗により発売時期が異なる場合や、取り扱いのない場合があります。
『ちいかわ』のキャラクターたちが、冬にぴったりの「雪だるま」姿になってエニマイくじに登場します。
真っ白なボディにそれぞれのキャラクターカラーに合わせたニット帽やマフラーを身につけた、このくじ限定の描き下ろしデザインです。
これからの季節に飾りたくなるぬいぐるみや、日常使いできる雑貨など、ファン必見のラインナップです。
A賞 ぬいぐるみ(ちいかわ)
ピンク色のニット帽とマフラーでおめかしした、ちいかわの大きなぬいぐるみ。
雪だるまの丸いフォルムと、ちいかわの愛らしい表情が絶妙にマッチした癒やしのアイテムです。
冬のインテリアとしてお部屋に飾れば、ほっこりとした温かい空間を演出できます。
B賞 ぬいぐるみ(ハチワレ)
ハチワレは、青いニット帽をかぶって登場します。
雪だるまになっても変わらない、キラキラとした瞳と笑顔が魅力的です。
マフラーの柄もキャラクターごとに異なり、細部までこだわりが詰まっています。
C賞 ぬいぐるみ(うさぎ)
元気いっぱいのうさぎも、黄色いニット帽とマフラーを身につけて雪だるまに変身しました。
うさぎの特徴である長い耳もしっかりと表現された、存在感抜群のぬいぐるみです。
A賞、B賞とあわせて3体並べたくなる、統一感のあるデザインに仕上がっています。
D-1賞 クッション
物語の中でも印象的な存在である「あのこ」をモチーフにしたダイカットクッションです。
ふかふかとした触り心地で、リラックスタイムのお供に最適です。
ちいかわたちの雪だるまデザインとは一味違う、独特の存在感を放つアイテムです。
D-2賞 ポーチ
コスメや小物の収納に便利な、使い勝手の良いサイズのポーチです。
クッションと同様に「あのこ」のデザインが採用されており、ファンにはたまらない仕様となっています。
日常の持ち物に、さりげなく作品の世界観を取り入れることができます。
E賞 マスコット
バッグやポーチに付けて持ち歩ける、手のひらサイズのマスコットです。
ちいかわ、ハチワレ、うさぎに加え、モモンガ、くりまんじゅう、古本屋の計6キャラクターがラインナップされています。
それぞれの個性に合わせた帽子のデザインや表情の違いを楽しめます。
F賞 オーナメント
クリスマスツリーの飾りつけや、お部屋のワンポイントとして活躍するオーナメントです。
雪だるま姿のちいかわたちが、冬のイベントシーズンをより一層盛り上げます。
紐付きなので、場所を選ばず手軽に飾ることができます。
G賞 マグカップ
寒い季節に温かい飲み物を楽しむのにぴったりな、陶器製のマグカップです。
雪だるまになったキャラクターたちが描かれた、全6種のデザインから選べます。
食卓を可愛らしく彩り、毎日のティータイムを楽しい時間に変えてくれます。
ラスト賞 ルームライト
各店舗で最後の1枚のくじを引くと手に入るラスト賞には、「オデ」のルームライトが登場します。
作中に登場する「オデ」が雪だるまになった姿をそのままライトにした、インパクト抜群のアイテムです。
優しく温かい光がお部屋を照らし、就寝前のひとときを癒やしてくれます。
雪だるま姿のちいかわたちや、あのこ、オデなど、作品の魅力がたっぷり詰まった冬限定のくじコレクション。
2025年の冬は、可愛らしいちいかわたちと一緒に温かい時間を過ごせます。
エニマイくじ「ちいかわ ゆきだるまになっちゃった！」の紹介でした。
©︎ nagano / chiikawa committee
