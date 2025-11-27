巨人、李承氏が一軍打撃コーチ就任
巨人は27日、来季の一軍打撃コーチに李承菀氏が就任することを発表した。
韓国出身の李承菀氏は現役時代、2004年から日本でプレー。ロッテ（2004〜2005）、巨人（2006〜2010）、オリックス（2011）と渡り歩き、2017年に現役を引退。引退後は斗山ベアーズで監督を務め、今年は10月末から始まった巨人の秋季キャンプで臨時打撃コーチを務めていた。
● 巨人2026年コーチ陣
◆ 一軍
＜監督＞
阿部慎之助監督
＜オフェンス＞
橋上秀樹オフェンスチーフコーチ
ゼラス・ウィーラー打撃コーチ
李承菀打撃コーチ
＜ディフェンス＞
川相昌弘ディフェンスチーフコーチ
吉川大幾内野守備兼走塁コーチ
亀井善行外野守備兼走塁コーチ
＜バッテリー＞
村田善則バッテリーチーフコーチ
實松一成バッテリーコーチ
杉内俊哉投手チーフコーチ
内海哲也投手コーチ
_________________________________
◆ 二軍
＜監督＞
石井琢朗
＜オフェンス＞
金城龍彦オフェンスコーチ
大田泰示打撃コーチ
＜ディフェンス＞
脇谷亮太ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）
鈴木尚広外野守備走塁コーチ
＜バッテリー＞
山口鉄也投手チーフコーチ
大竹寛投手コーチ
田口昌徳氏バッテリーコーチ
_________________________________
◆ 三軍
＜監督＞
会田有志
＜オフェンス＞
橋本到オフェンスコーチ
＜ディフェンス＞
若林晃弘ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）
立岡宗一郎外野守備走塁兼コーチ
＜バッテリー＞
野上亮磨投手チーフコーチ
西村健太朗投手コーチ
市川友也バッテリーコーチ
▼ 巡回
矢野謙次巡回打撃コーチ
久保康生巡回投手コーチ