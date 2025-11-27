巨人は27日、来季の一軍打撃コーチに李承菀氏が就任することを発表した。

韓国出身の李承菀氏は現役時代、2004年から日本でプレー。ロッテ（2004〜2005）、巨人（2006〜2010）、オリックス（2011）と渡り歩き、2017年に現役を引退。引退後は斗山ベアーズで監督を務め、今年は10月末から始まった巨人の秋季キャンプで臨時打撃コーチを務めていた。

● 巨人2026年コーチ陣

◆ 一軍

＜監督＞

阿部慎之助監督

＜オフェンス＞

橋上秀樹オフェンスチーフコーチ

ゼラス・ウィーラー打撃コーチ

李承菀打撃コーチ

＜ディフェンス＞

川相昌弘ディフェンスチーフコーチ

吉川大幾内野守備兼走塁コーチ

亀井善行外野守備兼走塁コーチ

＜バッテリー＞

村田善則バッテリーチーフコーチ

實松一成バッテリーコーチ

杉内俊哉投手チーフコーチ

内海哲也投手コーチ

_________________________________

◆ 二軍

＜監督＞

石井琢朗

＜オフェンス＞

金城龍彦オフェンスコーチ

大田泰示打撃コーチ

＜ディフェンス＞

脇谷亮太ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）

鈴木尚広外野守備走塁コーチ

＜バッテリー＞

山口鉄也投手チーフコーチ

大竹寛投手コーチ

田口昌徳氏バッテリーコーチ

_________________________________

◆ 三軍

＜監督＞

会田有志

＜オフェンス＞

橋本到オフェンスコーチ

＜ディフェンス＞

若林晃弘ディフェンスコーチ（内野守備兼走塁）

立岡宗一郎外野守備走塁兼コーチ

＜バッテリー＞

野上亮磨投手チーフコーチ

西村健太朗投手コーチ

市川友也バッテリーコーチ

▼ 巡回

矢野謙次巡回打撃コーチ

久保康生巡回投手コーチ