くら寿司が展開するスイーツブランド「KURA ROYAL」が、クリスマスを彩る冬のスイーツを発売。

さらに、クリスマスらしいメニューとして「くらチキ」や「ブッシュドノエル」も登場します！

くら寿司「クリスマスメニュー」

販売期間：20205年11月28日(金)より期間限定

※「ブッシュドノエル」は2025年12月12日から販売開始

※店舗により価格は異なります

※予定数量に達し次第、販売終了です

くら寿司の高品質とおいしさを追求したスイーツブランド「KURA ROYAL」の新メニューとして「いちごのショート ケーキパフェ」が期間・数量限定で登場。

ほかにもクリスマスメニューとして「くらチキ」や「ブッシュドノエル」 もラインナップされます☆

2025年のクリスマスは、お寿司もチキンもスイーツも、すべてくら寿司でそろえることが可能。

くら寿司自慢の「クリスマスメニュー」で、“くらスマス”を楽しめます！

いちごのショートケーキパフェ

価格：530円

販売期間：2025年11月28日（金）〜12月25日（木）

トッピング（上から順に）：カスタードワッフルチップ・プチシュークリーム・ピスタチオダイス・ストロベリーアイス・いちご・ホイップ・カットスポンジ・マスカルポーネムース・ストロベリーダイスソース

※お持ち帰り不可

※各店舗1日数量限定

※「グローバル旗艦店原宿」では取り扱っていません

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわった「KURA ROYAL」から、クリスマスにぴったりな「いちごのショートケーキパフェ」が登場。

カップの中には、ストロベリーダイスソース・ マスカルポーネムース・スポンジ・ホイップを重ね、ショートケーキのようなパフェに仕上げています。

トッピングは、赤・緑・白のカラーリングで、クリスマスの華やかさを表現。

ストロベリーアイス・プチシュークリーム・ピスタチオダイス・いちご・ワッフルチップを盛り付けています。

見た目で感じるクリスマスらしさはもちろん、味わいも楽しめる「クリスマスメニュー」です！

くらチキ

価格：310円

販売期間：2025年11月28日(金)〜12月25日(木)

クリスマス料理の定番として欠かせないチキンも「クリスマスメニュー」としてラインナップ。

毎年人気の「くらチキ」は、ジューシーかつ新鮮な鶏モモ肉のみを厳選して使用しています。

特製の衣を使い、カラッと揚がった衣のサクサク食感とあふれる肉汁がたまらないメニュー。

そこに、白胡椒と黒胡椒、2種類のスパイスが絶妙に絡み合う、くら寿司オリジナルの期間限定フライドチキンです☆

持ち帰りセットと合わせて、自宅でも楽しめます！

ブッシュドノエル

価格：380円

販売期間：2025年12月12日(金)〜12月25日(木)

2025年のクリスマスに合わせて、くら寿司に「ブッシュドノエル」が新登場。

フランス語で「クリスマスの薪」を意味する、丸太の形をした伝統的なケーキを、くら寿司で楽しめます☆

一般的なロールケーキはスポンジ生地を使用しますが、くら寿司ではこんにゃく粉を使用したクレープ生地にアレンジ。

薪の色味は濃厚なチョコレートで再現し、もちっと柔らかな食感と濃厚な味わいが楽しめるクリスマスケーキに仕上げられています。

ベリーのクランブルケーキ

価格：360円

販売期間：2025年11月28日（金）〜2026年1月8日（木）

※お持ち帰り不可

生地にベリーと相性の良い、ベルガモットが香るアー グレイを使用した「ベリーのクランブルケーキ」

上品な紅茶の香りがふんわりと広がり、 ブルーベリーといちごの甘酸っぱさ、クランブルの香ばしさが絶妙に重なり合うケーキです。

ベリーソースに は、いちご・ブルーベリー・ラズベリー・クランベリーを使用。

ヨーグルトソースと一緒に添えることで、食後でもさっぱりと食べやすい味わいに仕上げられています！

たっぷりクリームエクレア

価格：170円

販売期間：2025年11月28日（金）〜2026年1月8日（木）

※お持ち帰り不可

チョコがコーティングされたシュー皮に、クリームをたっぷり詰め込んだエクレアも期間限定で登場。

カスタード風のクリームは、風味づけにホワイトラム(ラム酒)が少し使用されています。

ムースのような口どけ食感が特徴のスイーツです☆

お寿司もチキンもスイーツも勢揃いの、くら寿司で済ます“くらスマス”メニュー。

くら寿司の「クリスマスメニュー」は、2025年11月28日より期間・数量限定で販売されます☆

