¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÊª¤Î¿ÒÌä¤À¡×¥¤¥é¥ó¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿½÷À¤¬13Æü´Ö¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡Ö»þ¤Î»ß¤Þ¤Ã¤¿ÆÈË¼À¸³è¡×
°½¤È¶²ÉÝ¤ËËþ¤Á¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¥¨¥ô¥£¡¼¥ó·ºÌ³½ê¡£¥¤¥é¥ó¤Î¼óÅÔ¥Æ¥Ø¥é¥óËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ç¤ËÀ¯¼£ÈÈ¡¦»×ÁÛÈÈ¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ç¼é¤Ë¤è¤ëÊÜÂÇ¤Á¡¢ÀÅªµÔÂÔ¡¢¤½¤·¤Æ¼ü¿Í¤ÎÃëÌë¤Î´¶³Ð¤òÃ¥¤¦¡ÖÇò¤¤¹éÌä¡×¡£¼ü¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»×ÁÛÈÈ¡¦À¯¼£ÈÈ¤È¤·¤ÆÉÔ¼Â¤Îºá¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿½÷À¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£
13²ó¤ÎÂáÊá¤È5²ó¤ÎÍºáÈ½·è¤Ë¤â¶þ¤»¤º¤Ë¡Ö¼«Í³¡×¤òÌÜ»Ø¤·Æ®¤¤Â³¤±¡¢¹öÃæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ê¥ë¥²¥¹¡¦¥â¥Ï¥ó¥Þ¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢¤½¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê½ê¶È¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡Ä¡£
Á´À¤³¦¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ØÃÇ¤Î¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÇò¤¤¹éÌä¡Ù¡ÊËÝÌõ¡§À± ·°»Ò¡Ë¤è¤ê¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
第53回
¸ì¤ê¼ê¡§¥·¥Þ¡¦¥¥¢¥Ë
¥·¥Þ¡¦¥¥¢¥Ë¤Ï¥Ð¥Ï¡¼¥¤¡¼¶µÅÌ¤Ç¤¢¤ê¡¢1965Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢1970Ç¯¤è¤ê¥·¥ã¥Õ¥ì¡¦¥ì¥¤¡Ê¥Æ¥Ø¥é¥óÆîÅì¤Ë¤¢¤ë¹ÔÀ¯¶è¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2017Ç¯3·î9Æü¡¢½é¤á¤Æ¼£°ÂÉôÂâ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë2²¯¥È¥Þ¥ó¡Ê4Ëü7225¥É¥ë¡Ë¤ÇÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¥Ð¥Ï¡¼¥¤¡¼¶µÅÌ¤ÎÅý¼£µ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖFaith¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¡×¤Î¸øÌ³°÷¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¡£¥·¥ã¥Õ¥ì¡¦¥ì¥¤¤Î³×Ì¿ºÛÈ½½ê¤ÏÈà½÷¤ò¡ÖÈ¿ÂÎÀ©Åª¤Ê¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºá¤Ç1Ç¯¤Î¶Ø¸Ç·º¤Ë½è¤·¤¿¡£
¥·¥Þ¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Ž¢ÄµÊó°÷¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÌÜ¤ò¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1997Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î²È¤ò¤¤¤¤Ê¤ê²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¡¢Åö»þ¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿Éã¤òÂáÊá¤·¡¢¿ÒÌä¤·¤¿¤Î¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤¤¤Ã¤½¤¦¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¼«¿È¤â¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Î°ì°÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯ÊÌÉô½ð¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤Î¤³¤È¤¬½ÅÂç¤Êµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¡×
¤Ò¤È¤ê¤Ç²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤è¤ê¿ÒÌä¤Î¤Û¤¦¤¬¥Þ¥·
¤À¤±¤É¤¢¤Î10Æü´Ö¤Î¿ÒÌä¤Ï¡¢ÆÈË¼¹´¶Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¥Þ¥·¤Ê¤Û¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢1Æü¤¬Í½Äê¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÆÈË¼¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¡¢²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Âà¶þ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÒÌä¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤Þ¤ÀÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÏÌÜ±£¤·¤ò¤µ¤ì¤ÆIRGC¤Î½÷À´Ç¼é¤ËÉÕ¤Åº¤ï¤ì¡¢15Ê¬¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¡£Ãå¤¯¤È¡¢½÷À´Ç¼é¤Ïµ¢¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·úÊª¤Ï¡¢Êª²»¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤Ë¡¢ÃËÀ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¡£
Ã¯¤«¤¬²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤òÊÉ¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ30Ê¬¤Û¤É·Ð¤Á¡¢´Ç¼é¤Ï»ä¤¬ÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡Ö¿ÒÌä´±¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¡¢¤â¤¦¤¹¤°Íè¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¡£
¡Ö¼«Çò¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤è¤ê²á¹ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÒÌä
1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¤Á¡¢ÄµÊó¼£°Â¾Ê¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬Íè¤Æ¡¢»ä¤ò¤È¤Æ¤â¶¹¤¤Éô²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£ÃË¤¿¤Á¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¿ÒÌä´±¤â¤¤¤¿¤ï¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢º£¸å¤ÏÄµÊó¼£°Â¾Ê¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡¢¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤¿¤Î¡£
µñÈÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÅÛ¤é¤Ïµï¾æ¹â¤Ë¶¼¤·¤Æ¤¤¿¤ï¡£Í§¿Í¡¢²ÈÂ²¤âÂáÊá¤¹¤ë¤¾¡¢¤È¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤ì¤Ç¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤óµñÈÝ¤è¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤Î¿ÒÌä¤À¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¡£
¡Ö¤ªÁ°¤¬¼«Ê¬¤Ç¾·¤¤¤¿»öÂÖ¤À¡£ÌÀÆü¤«¤é¤ªÁ°¤Ï¿ÒÌä¤Î´Ö¡¢ÊÉ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤í¡×
¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿ÒÌä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¡£¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¾ì½ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ëºîÀï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¡£Í×¤Ï¡¢»¶¡¹¶¼¤µ¤ì¤¿Ëö¤ËÆÈË¼¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤Î¡£
¼¡¤ÎÆü¤«¤éÊÉ¸þ¤¿ÒÌä¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Î¥¦¥ë¡¼¥º¤ÎµÙ²Ë¡Ê¥¤¥é¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤Ê¤É¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉ¤¬¼çÎ®¤Î¹ñ¤Ç½ÕÊ¬¤ÎÆü¡Ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¤ï¡£3·î20Æü¡¢¥Î¥¦¥ë¡¼¥º¤ÎÁ°Æü¤Ë¿ÒÌä¤Ï¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¡¢Èà¤é¤Î¸À¤¦¡Ö¼«Çò¡×½ñÎà¤Ë½ðÌ¾¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤È¤â¤Ë¿çÌ²¤â¼è¤ì¤Ê¤¤ºÇ°¤ÎÆü¡¹
µÙ²Ë¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÏÆÈË¼¹´¶Ø¤ÇºÇ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤À¤Ã¤¿¤ï¡£»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¡£Îä¤¿¤¤±«¤¬Â³¤¯ËèÆü¤Ç¡£¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÖ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·°æ¤Î¾®Áë¤ËÌÜ¤ò¤³¤é¤¹¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£1Æü¤Ë3¡Á4²ó¡¢´Ç¼é¤¬¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¡¢¿©¤ÙÊª¤ä¤ªÃã¡¢Ìô¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤À¤±¤É¡¢Ëè²ó¤½¤Î»þ¤ò¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£
¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬²¿»þ¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£Ä«¿©¤Ê¤é7»þÈ¾¤«¤é8»þ¡¢Ãë¿©¤Ê¤é12»þ¤«¤é12»þÈ¾¡¢Í¼¿©¤Ê¤é7»þº¢¡£¼ª¤ò¤½¤Ð¤À¤Æ¤Æ¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î²»¤òÊ¹¤¡¢Âà¶þ¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¿¤ï¡£
¤¹¤Ã¤«¤êÉÔÌ²¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÆüÃæ1¡Á2»þ´Ö¤·¤«Ì²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿©Íß¤â¤Ê¤¤¤·¡£¤À¤±¤É¤³¤Î¤È¤¡¢»ä¤ÎÀº¿À¤ÏÀ¡¤ß¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤¬¤µ¤é¤Ë¿ò¹â¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹Â³¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¡£
¥Ð¥Ï¥ª¥é¤È¿À¤ò¤³¤Î¤È¤¤Û¤É¶á¤¯¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡£¼«Ê¬¤¬½¤Æ»±¡¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤¬»×º÷¤·¡¢µ§¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤È¥Ð¥Ï¥ª¥é¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿µ¡²ñ¤Ê¤Î¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£
¤¤¤Þ¤Þ¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿É¶ì¤ÎÆü¡¹¤ò¡¢¿ÍÀ¸ºÇÎÉ¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´¶³Ð¤è¡£¼«Ê¬¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤â³ð¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ð¥Ï¥ª¥é¤òËþ¤¿¤¹°Ê³°¤ËË¾¤à¤â¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤´¶³Ð¤è¡£
¶ì¤·¤ß¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Á´Ç½´¶
¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥Ï¥ª¥é¤¬»ä¤òÆü¾ï¤«¤éÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¡¢Èà¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ëÈóËÞ¤Êµ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤¤Û¤É´ÅÈþ¤Ê½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤ï¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Á´Ç½´¶¤ËÂÇ¤Á¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£
¥Î¥¦¥ë¡¼¥ºµÙ²Ë¤Î13Æü´Ö¡¢¿ÒÌä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¿ÒÌä°Ê³°¤ËÂÔ¤Á±ó¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2Æü¤Ë1ÅÙ¡¢³°µ¤¤ËÅö¤¿¤ë20Ê¬´Ö¤Í¡£´Ç¼é¤È´é¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò30Ê¬¤«¤½¤ì°Ê¾å¤Ë±ä¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£
ÆÈË¼¹´¶Ø¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¤¢¤Îº¢¤Ï±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£ÃæÄí¤ÎÆ¬¾å¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ¤ÎÁë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«»ä¤ÏÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÈË¼¤ËÌá¤ë¤È¿È¤â¿´¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡£
¤À¤±¤É»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ì¡¢ÉÔÌ²¾É¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤ÆÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿ô»þ´Ö¤ª¤¤Ë¿ôÊ¬¤¦¤Ä¤é¤¦¤Ä¤é¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡£¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿ÕÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤ÈÃ¦¿å¾É¾õ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
ËÝÌõ¡§À± ·°»Ò
