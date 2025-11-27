¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂåÉ½¥Û¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¤Ç¤ÎF1Éüµ¢¤ò²èºö¤«¡¡¤«¤Ä¤Æ·èÊÌ¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤È¤Î¡È¾×·â¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¡É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®
¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎCEO¤È¤·¤ÆF1¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¿¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤¬²òÇ¤¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤¬¤½¤ÎºÂ¤È¥Á¡¼¥à¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂ¦¤Ï¡Ö±½¤ä²±Â¬¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¤¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤Î¸å²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï2026Ç¯¤Î¿·µ¬Äê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥·¥ó³«È¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤È¤ÎÂÐÎ©¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·¤³¤Î¿Í»ö¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢F1³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°ìÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¥è¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó»á¤¬Í½¸À¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¡ÖÊø²õ¡×¤È¡¢¿Íºà¤ÎÎ®½Ð¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤òºÆ·ë½¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£