¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Û¡¼¥Ê¡¼»á Photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¸µ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥Á¡¼¥àÂåÉ½¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤¬¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÎCEO¤È¤·¤ÆF1¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¿¦¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤¬²òÇ¤¤Î´íµ¡¤ËÉÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤¬¤½¤ÎºÂ¤È¥Á¡¼¥à¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óÂ¦¤Ï¡Ö±½¤ä²±Â¬¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤ÎÆ°¤­¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤Ï2005Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òÎ¨¤¤¡¢·×14²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾­¤À¤¬¡¢½÷À­½¾¶È°÷¤Ø¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ùµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤Î¥¹¥­¥ã¥ó¥À¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯7·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢F1»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÁûÆ°¤ò·ùµ¤¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òµî¤ê¡¢Ç¯Êð3000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤ÈÆ±¤¸Éô²°¤Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¡ØBBC¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£

¤·¤«¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤Î¸å²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¶¦¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»Ñ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤¤Ï2026Ç¯¤Î¿·µ¬Äê¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥·¥ó³«È¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¡¼¥¦¥§¥ë¤È¤ÎÂÐÎ©¤â±½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÁÍ§¥Û¡¼¥Ê¡¼»á¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤Ï·àÅª¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£

¤â¤·¤³¤Î¿Í»ö¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢F1³¦¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹°ìÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¥è¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó»á¤¬Í½¸À¤·¤¿¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¡ÖÊø²õ¡×¤È¡¢¿Íºà¤ÎÎ®½Ð¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¾ï¾¡·³ÃÄ¤Î¼çÍ×¿ÍÊª¤òºÆ·ë½¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£