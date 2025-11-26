この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「脱炭素とAI時代の到来で常識が一変」今さら聞けない、世界が“原発回帰”に舵を切る本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「なぜ世界中で原発回気か？【本当のエネルギー事情】」と題した動画を公開した。福島第一原発事故以降、タブー視されがちだった原子力発電が、なぜ今、世界中で見直されているのか。その背景にある3つの巨大な「波」について解説している。



すあし社長氏はまず、世界が原子力発電へ回帰する「原子力ルネサンス」の背景には、3つの大きな問題が隠されていると指摘する。第一の波は「地政学的な大変動」である。2022年のロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、エネルギーを他国、特に潜在的な敵対国に依存するリスクが浮き彫りになった。これにより、自国でコントロールできるエネルギー源を確保する「エネルギー主権」という考え方が重要視され、燃料交換なしで長期間安定供給が可能な原子力が再評価されているという。



第二の波は「気候変動」だ。2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」達成のためには、再生可能エネルギーの導入が不可欠だが、天候に左右される不安定さという弱点がある。そこで、天候に関わらず安定的に発電でき、かつCO2を排出しない原子力が、再生可能エネルギーを補完する役割として期待されていると説明した。



そして第三の波が「AI時代の到来」である。AIやそれを支える巨大なデータセンターは膨大な電力を消費する。すあし社長氏は、今後の電力需要は「大量、高品質、クリーン」であることが求められるとし、「この3つの条件を現状で満たせるのは原子力しかない」との見方を示した。これらの複合的な要因が、世界的な原発回帰の流れを加速させていると結論付けた。



▼会員制コミュニティ RELIVE

https://relive-salon.fants.jp/

学べる仲間が欲しい方は気軽に覗いてみてください！