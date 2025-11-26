東京・品川駅港南口で「品川シーズンテラスイルミネーション2025」が、12月1日（月）から12月25日（木）にかけて開催される。このエリアを象徴する“大階段”やカナール（イベント広場）などが、幻想的な光の世界で包まれるという。

テーマは「きらめく宇宙と、光の星屑の瞬き」。青を基調とした“静かな光の世界”を表現した昨年までと異なり、品川シーズンテラス開業10周年となる今年は、音楽と連動したダイナミックな光の演出へと進化させたとしている。

カナール（イベント広場）では、水、光、レーザーが交差する幻想的な情景を創出。高層ビル群の明かりやイルミネーションが水面に反射するようする様子も見どころという。

大階段では、クリスマスソングを含むBGMとともにRGBライトが次々と変化

カナールでは、新たに「クリスタルレーザー」と「スカイライト」を導入する

スマートフォンと連携して、仮想世界のグラフィックと融合した光景が楽しめる「SHINAGAWA KŌNAN XR "Touch the City"」も開催。

また品川港南エリアの情報を掲載したデジタルマップ「こうなん散歩MAP」も公開。イルミネーションやクリスマス装飾のスポットを確認できる。

こうなん散歩MAP

イベント名

品川シーズンテラスイルミネーション2025～きらめく宇宙と、光の星屑の瞬き～



開催期間

2025年12月1日（月）～12月25日（木）



点灯時間

17時00分～22時00分

※雨天決行、荒天中止



会場

品川シーズンテラス 大階段、アトリウム、カナール（イベント広場）

参加費

無料