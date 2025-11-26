お笑いコンビのチョコレートプラネットが12月25日のクリスマスに、東京・ホテルニューオータニで自身初のディナーショーを開催すると報じられ、話題だ。チケット料金は全席指定で4万5000円ナリ。長田庄平（45＝写真左）は「お値段が高めになってしまって申し訳ないです、ですがお値段以上の楽しさと満足度を提供出来るファンミーティングにしたいと思っています」などとコメントしている。

【さらに読む】GACKTの“ダイヤモンド指定席”は6万円！ 特典テンコ盛り「付加価値ライブチケット」の功罪

スポーツ紙芸能デスクは「中森明菜さんが今年の12月に、約8年ぶりに開催する“9万円ディナーショー”も注目を集めていますが、まあ、それは別格です。チョコプラの20周年アニバーサリーの締めくくりのイベント、ニューオータニで4万5000円なら、安くはないけど高すぎるというほどでもないのでは」と話す。

チョコプラのディナーショーが開かれるのは、ガーデンタワー宴会場階「鳳凰の間」。ニューオータニのHPには「正餐」で420人、「立食」で500人とある。4万5000円×420人=1890万円ナリ。“取らぬ狸の皮算用”とならないか。

「ひと頃ほどの勢いはないとはいえ、チョコプラ人気を考えたら、間違いなく埋まるでしょう。2年前の“チョコプラ単独”の全国ツアーで延べ9000人を動員したと聞いていますし、7000円の前売りチケットもほぼ完売だったそうです。今年もシソンヌと一緒にライブツアーをやっていましたが、普通のライブより2人にもっと接近できるディナーショーなら、4万5000円ぐらい安いもの――どんなに少なく見積もっても420人以上は、それぐらい熱狂的なファンがいると思いますけどねえ」（エンタメ業界関係者）

ちなみにチョコプラのYouTubeチャンネル登録者数は248万人（11月25日現在）。まあ、楽勝か。もっとも単独の全国ツアーなら、チケットの上がりは6300万円になるが……。

「9月に松尾駿さん（写真右）の『素人はSNSをやるな』発言が物議を醸しましたが、あれは発言を切り取られて誤解を招いたところもあって、炎上後の活動にも“大打撃”というほどの影響は見られません。芸人人生を危ぶむ向きもありましたが、実際、今でもテレビのレギュラー番組は10本ほどありますし、相変わらずの売れっ子ぶりです。体力的なことを考えても、話題性のある1回のディナーショーの方が明らかにタイパ、コスパがいい」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

12月25日、チョコプラに“サンタクロース”は訪れるか？

◇ ◇ ◇

GACKTは6万円！ 高額ライブチケットについてもっと知りたいアナタは■関連記事【さらに読む】を是非ご一読ください！