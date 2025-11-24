¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×½é¤Î±Ç²è²½·èÄê 2026Ç¯²Æ¸ø³«Í½Äê¡õµÓËÜ¤Ï¥Ê¥¬¥Î»á¡Ú±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯X¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬¡¢½é¤Î±Ç²è²½·èÄê¡£Ä¹ÊÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦ÄÌ¾Î¡Ö¥»¥¤¥ì¡¼¥óÊÔ¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡Ö±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¤¬¡¢2026Ç¯²Æ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¤Î±Ç²è²½·èÄê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥Ê¥¬¥Î»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È
2020Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤è¤ê¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¤¬ÆÉ¼Ô¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡£¿Íµ¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢Á´À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¡ÖÆüËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¡¢2022Ç¯¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤âYoutube¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬4²¯²ó¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´À¤³¦¤ÎÁ´À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¿ë¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤«¤Ä¿Íµ¤¤ÎÄ¹ÊÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥»¥¤¥ì¡¼¥óÊÔ¡×¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ¤È²¶ÈÌ³¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç¡¢100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²ø¤·¤²¤Ê¥Á¥é¥·¤¬»µ¤«¤ì¤ë¡£²ø¤·¤¯»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Êó½·¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÅç¤ØÅÏ¤Ã¤¿°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
º£ºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏµÚÀî·¼»á¡Ê¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢À©ºî¤ÏCygamesPictures¡Ê·à¾ìÈÇ¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡×¤Ê¤É¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê±ÇÁü¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¸¶ºî¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬Ã´Åö¡£½é¤Î±Ç²è²½¤ËºÝ¤·¤Æ¥Ê¥¬¥Î»á¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î»Ñ¤¬¡£²Ö´§¤È¹ø¤ß¤Î¤ò´¬¤¤¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Ï¤¤ì¤¤¤ÊËþ·î¤ÈÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤â¿ï»þ¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡£2023Ç¯3·î¡Á11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤È¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¹¾ì¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ´é¤Ë¥Á¥é¥·¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¤¦¤µ¤®¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¥Ï¥Á¥ï¥ì¤¬¤½¤Î¥Á¥é¥·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÅç¤Ø¤´¾·ÂÔ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾·ÂÔ¾õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÄà¤é¤ì¡¢Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡£¥Á¥é¥·¤ÎÆâÍÆ¤ò²ø¤·¤¬¤ë¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¾èÁ¥¤·¡¢Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤Á¤¤¤«¤ï°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡£
