11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

　「BCNランキング」2025年11月10日〜16日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー

MD3Y4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー

MD4A4J/A（アップル）

3位　LAVIE Tab Lite

TL103/KAL（NEC）

4位　LAVIE Tab T10

T1055/KAS（NEC）

4位　LUCA Tablet TE10D1M64 グレー

TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）

6位　LAVIE Tab T9

T0975/GAS（NEC）

7位　LAVIE Tab T8

T0855/KAS（NEC）

8位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク

MD4E4J/A（アップル）

9位　11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ

MC9W4J/A（アップル）

10位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー

MD4D4J/A（アップル）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。