USJで「自分史上 “超最幸”」のクリスマスを！『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』が開幕

「誰と過ごすかということももちろん大事だけど、クリスマスに自分自身を満たすということを、まさにここユニバーサル・スタジオ・ジャパンで感じてほしいです。食べたり、乗り物に乗ったり、そういうのも全部自分がチョイスできる幸せなので、冬はぜひここに来て、“自分で自分を幸せにする”体験をしてほしいなと思います」（北村匠海さん）

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル･スタジオ･ジャパンは19日から、『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を開幕した。USJのこの冬は「今日は自分で飾るんだ」をテーマに、自分自身で選んだ場所に思い切って飛び込み、“自分で自分を幸せにする” “超最幸”の新しいクリスマスシーズンの過ごし方を提案する。オープニング・セレモニーには、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのブランドアンバサダー就任後、初のパーク公式訪問となる俳優の北村匠海さんと、同事務所の後輩であるダンスボーカルユニット「ICEx(アイス)」阿久根温世さん＆竹野世梛さんが登場。この時期に合わせた新しいショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』も同じ日から開幕し、幸せなクリスマスの時間を演出。実力派シンガーやダンサーのクリスマス・ソングやダンス、巨大スクリーンの映像やキャンドル、ランタンの輝く光など華やかな演出に拍手と歓声があがる。ステージには、ハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちも次々と登場し、幸せなクリスマスの時間のために、本当に大切なものを気づかせてくれる心温まるストーリーが展開された。そのキャラクターたちは、『ユニバーサル・ワンダーランド 〜レッツ・ロック・トゥギャザー！〜』にも登場。クリスマス・ソングで楽しく踊ってふれあって、大人も子どもも笑顔はじける幸せな時間を過ごせる。さらに『ミニオン・ジングル・ベロー・ミート & グリート』でクリスマス衣装のミニオンたちとのグリーティングも。『ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™』では、 大好評のマッピング・ショー『ホグワーツ™・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』を先行公開。ホグワーツ城に美しい冬の魔法がかかり、愉快なスノーマンが登場したり、ふくろう便™がプレゼントを運んだりと、幻想的で感動的な魔法界の冬景色が次々と出現した。不朽の名作映画「ジョーズ」の日本での映画公開50周年（1975年12月6日初公開）を記念したアニバーサリー・イベント『ジョーズ・セレブレーション』も開幕。人気の『アミティ・ビレッジ』が祝祭感に包まれ、「ジョーズフォト」が撮れるサメにもクリスマスの巨大リースが飾られている。パーク全体はデコレーションやキラキラとしたライティングで、クリスマスムード満載。食べ物も『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』が初開催で、ニューヨーク・エリアのストリートに様々な食べ歩きメニューが並ぶ『ユニバーサル・マーケット』では、キャラクターモチーフの多彩なクリスマスメニューや、冬にうれしい温かいグルメなどが充実している。さらにユニバーサル・クールジャパン コンテンツとして、新作レストラン『モンスターハンターワイルズ 〜モリバーの宴〜』が開店。作品世界そのままの“超リアル”なモリバーのアジトに入り込み、味わい深い焚き火料理にかぶりつく、力みなぎる“超衝撃”の食体験が待っている。カップル、家族、友だち、はたまた一人でも。USJでの『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』は、自分で自分を幸せにするひとときになること間違いなし！この冬は“超最幸”のクリスマスを過ごしてみては。