¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿§¤«¤éÆþ¤ë¡×Ã±½ã¤À¤±¤É´Ö°ã¤¤¤¬¤Ê¤¤¡ÖÍýÁÛ¤Î1Ëç¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡×
¡Ö²¿¤òÃå¤ë¤«¡×¤è¤ê¡Ö¤É¤¦¸«¤»¤¿¤¤¤«¡×¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î°õ¾Ý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È°Ê¾å¤ËÂç¤¤¤¡Ö¿§¡×¤ÎÎÏ¡£¹õ¤Ç°ú¤Äù¤á¤ë¤«¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÏÂ¤Þ¤»¤ë¤«¡£Ä¾´¶Åª¤Ë¿§¤«¤éÆþ¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼ê»ý¤Á¤ÎÉþ¤È¤Î¤Ê¤¸¤ß¤è¤¯¡¢²ÔÆ¯Î¨¤â¹â¤Þ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¸¤¤ÁªÂò¡£
¤Þ¤º¤Ï¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¡á¡Ö¹õ¤È¥Í¥¤¥Ó¡¼¤«¤é¡×
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÃå¤¯¤º¤¹¤³¤È¤âÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤±¤Ð¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ê¿§¡¦·Á¤Û¤É¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤Ãå²ó¤·Êý¤¬²ÄÇ½¡£¼ºÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¤°Å¿§¤Ç¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡×¤Ç¤â¤µ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë°Â¿´´¶¤Î¤¢¤ë1Ãå¤ò¶ãÌ£¡£
¥¿¥¥·¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÂÄ¾¤µ
¹õ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿¥½¥Ö¡Ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¡¡²¼¤¨¤êÉôÊ¬¤Ë¡¢¥µ¥Æ¥ó¥é¥¤¥¯¤Ê¸÷ÂôÁÇºà¤ò¥É¥Ã¥¥ó¥°¡£¥¿¥¥·¡¼¥É¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤¬¡¢¤¿¤À¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê°ìÃå¡×¤Ø¤È³Ê¾å¤²¤¹¤ë¡£¥Ç¥Ë¥à¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤âÉÊ³Ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¿¶¤êÉý¤Î¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥«¥é¡¼¡á¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥ó·Ï¡×
º£µ¨¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¥¡¼¥«¥é¡¼¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÀõ¤¤¿§Ì£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ó¥¿¡¼¤Ê¿§Ì£¡×¡£¹õ¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢¹õ¤è¤ê¤â¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÀº±Ô¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
Á¡ºÙ¤Ê¥Ï¥¦¥ó¥É¥È¥¥¡¼¥¹ÊÁ
¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿ebure¡ÊLITTLE LEAGUE INC.¡Ë¡¡¸ü¤ß¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Ê¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥¥ã¥á¥ë¤è¤ê¤â¿¼¤¤¿§¤ß¡¢¤«¤Ä¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Ç¥ì¥È¥í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¥â¥À¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Þ¤È¤¨¤ë¡£
¡Ö¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤Æ¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤Ê¤¤¡×Ãæ´Ö¿§¡¦¥°¥ì¡¼
À°¤¨¤ëÉþ¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¿§¤ÎÉþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¥±¥ó¥«¤»¤º¡¢ÎäÀÅ¤À¤±¤É°Å¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ï´Ù¤é¤Ê¤¤¥°¥ì¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÇºà¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£
²¿¿§¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ëÃæ´Ö¿§
¥¦¡¼¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¿IIROT¡Ê¥¶¡¦¥¦¥©¡¼¥ë ¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¡Ë¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¶¯¤Þ¤ë¥É¥é¥¤¤Ê¼Á´¶¤Î¥¦¡¼¥ë¥µ¡¼¥¸ÁÇºà¡£Ãå¤¿¤È¤¤Ë¥·¥ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦·×»»¤µ¤ì¤¿·¿¤À¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ç¤â¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡£¥«¡¼¥¤ä¥°¥ì¡¼¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÀäÌ¯¤Ê¿§¤ß¡£
