¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ß¥é¥¤¤¬¡¢¡Ø¡Ú½µ´©ºÇ¿·AI¥Äー¥ë&¥Ë¥åー¥¹¡ÛGoogle¤ÎAI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖGemini¡×¤Î5¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¡¦Gemini 3 Pro¡¦Nano Banana Pro/¡ÖNotebookLM¡×¤Î¿·µ¡Ç½¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤Î1½µ´Ö¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿AI¥Äー¥ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤«¤éÏÃÂê¤ÎºÇ¿·AI´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£

ËÁÆ¬¡¢¥ß¥é¥¤¤ÏGoogle¤¬È¯É½¤·¤¿AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖGemini¡×¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿5¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤ä¡¢À¤³¦ºÇ¹âÀ­Ç½¤òëð¤¦¡ÖGemini 3 Pro¡×¡¢ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤â¶¯²½¤µ¤ì¤¿²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖNano Banana Pro¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ËÀâÌÀ¡£Gemini¤ÎÃíÌÜ¿·µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍ­ÎÁ¥æー¥¶ー¤¬Ê£¿ô¤Î»²¾È²èÁü¤«¤éÆ°²èÀ¸À®¤Ç¤­¤ëVeo 3.1¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤â»È¤¨¤ëÆ°Åª¥Ó¥åー¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥Èµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿Àè¿ÊÅª¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖGemini 3 Pro¤ÏAI¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤Ç¸½ÌòAI¥â¥Ç¥ëÃæºÇ¹âÀ­Ç½¤ò¼¨¤·¡¢¿äÏÀÇ½ÎÏ¤ä¥³¥ó¥Æ¥­¥¹¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Î¹­¤µ¤ÇºÇÀèÃ¼¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ­Ç½ÌÌ¤Ç¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤ËAI²èÁü¤Î¡ÖÃøºîÊªÇ§Äê¡¦ÌµÃÇÊ£À½¤ÇÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤Ø¡×¤È¤¤¤¦Á´¹ñ½é¤È¤Ê¤ëÅ¦È¯»öÎã¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡ÖÀ¸À®AI²èÁü¤ËÃøºî¸¢¤¬Ç§¤á¤é¤ìÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁ´¹ñ½é¡£¤³¤ÎÆ°¤­¤¬º£¸å¤ÎAI³èÍÑ¡¦Ãøºî¸¢µÄÏÀ¤ËÂç¤­¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ÏÀéÍÕ¸©·Ù¤¬AI¤Çºî¤é¤ì¤¿²èÁü¤ÎÌµÃÇÊ£À½¤òÃøºî¸¢Ë¡°ãÈ¿¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Î27ºÐÃËÀ­¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢AIÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£

ÏÃÂê¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢NVIDIA¤Î¹â·è»»¤Ç¡ÖAI¥Ð¥Ö¥ë·üÇ°¡×¤¬¸åÂà¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ä¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÈNVIDIA¤Ë¤è¤ëAnthropic¤Ø¤ÎºÇÂç150²¯¥É¥ë½Ð»ñ·×²è¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊAI»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âµÚ¤Ö¡£Â³¤¤¤Æ¡¢iOS¤Î¥µ¥¤¥É¥Ü¥¿¥ó¤ÇSiri°Ê³°¤Î²»À¼AIµ¯Æ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Þ¥Û¿·Ë¡ÂÐºö¡¢AmazonÁÏ¶È¼Ô¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ù¥¾¥¹»á¤ÎAI¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×CEO½¢Ç¤¡¢¡Ö¥µ¥Þー¥º¸µÊÆºâÌ³Ä¹´±¤ÎOpenAI¼èÄùÌò¼­Ç¤¡×¤Ê¤É¥¨¥ó¥¿¥áÀ­¤â¤¢¤ëÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤â¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¡£

¥ß¥é¥¤¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿µ­»ö¤ä¥Äー¥ë¤Ê¤É¤Î¥ê¥ó¥¯¤ÏÆ°²è¤Î³µÍ×Íó¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¥Äー¥ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¼¡²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

16:41

²»³ÚÀ¸À®AI¥Ä¡¼¥ë¡Ö¥¹¥Î¡×¤¬Âç·¿»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç³«È¯²ÃÂ®
16:02

¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤ÈNVIDIA¤¬Anthropic¤Øµð³Û½Ð»ñ
18:30

¾åÃÒÂç³Ø¤¬·§Áø¶øAIÍ½Â¬¥Þ¥Ã¥×¤ò¸ø³«

