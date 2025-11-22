ºå¿À¡¦ÏÂÅÄË¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÎ¢¤Ë¡ÖÆ£ËÜ¥³¡¼¥Á¤ÎÉéÃ´·ãÁý¡×¡Ä´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ï¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¡×
Æ£ËÜ¥³¡¼¥Á¤ÎÇòÈ±¤¬Áý¤¨¤Æ¡Ä¡Ä
¡Öº£¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î4Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¡£½¢Ç¤£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁÈ³Õ¤¬11·î10Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄË¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡Ê63¡Ë¤Î°ì·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥ÁÆþ¤ê¤È¤¤¤¦¿Í»ö¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
ÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¤Ï¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£2012Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï°ì·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æºå¿À¤ò»Ø´ø¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2015Ç¯¤Ï»Ä¤ê10»î¹ç¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¾¡¹£Ç£Í¤¬¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÈ×¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇµÞ»à¡£¤½¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡Ë¤âÇÔ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏºßÇ¤´ü´ÖÃæ¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í²Î¼ê¤È¤ÎÉÔÎÑ¤¬½µ´©»ï¤ÇÊó¤¸¤é¤ìÂçÁûÆ°¤Ë¡£½¢Ç¤²ñ¸«¤ÇÈ¯¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ù¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÏÂÅÄ´ÆÆÄ¤Î±£¸ì¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡Ë
´ÆÆÄÂàÇ¤¸å¤ÏµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¡£2023Ç¯¤«¤é¤ÏÆó·³´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ö°úÂà¸å¡¢¤º¤Ã¤ÈµåÃÄ¤Ç¤Î¸ª½ñ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢·Ð±Ä¿Ø¤ÎÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¿®Íê¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Îµ»½Ñ»ØÆ³¤Ï¤ª¼ê¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ºò¥·¡¼¥º¥óÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ìÊý¤ÇÂÇÎ¨¤¬.232¤ÈÄãÄ´¤À¤Ã¤¿ÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤òÇ®¿´¤Ë»ØÆ³¤·¤Æº£µ¨.282¤Ë£Ö»ú²óÉü¤µ¤»¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò»þÂå¡¢Ãæ·Ñ¤®¤äÍÞ¤¨¤Ç¤Û¤Ü¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÊüÇ¤¼çµÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ»½Ñ²°¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¤À¤¬¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤Ä¾¸å¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤ï¤¶¤ï¤¶ÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤Ã¤¿£±Ç¯¤ÇàÁ°¸ÀÅ±²óá¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ËÌî¼ê¿Ø¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Æ£ËÜÆØ»ÎÁí¹ç¥³¡¼¥Á¡Ê48¡Ë¤¬¿´¿È¶¦¤ËÁêÅö¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤³¤È¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤éÌÀ¤ë¤¯¤ªÄ´»Ò¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÇòÈ±¤¬Áý¤¨¤Æ¸±¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÉÂµ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëµåÃÄ£Ï£Â¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤«¤éÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥Æ¥³Æþ¤ìºö¤È¤·¤Æ¡Ø¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È½õ¸À¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¸¢¸Â¤¬¶¯¤¯¡¢´ÆÆÄ¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿Í³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆâ¤Î´Ë¾×ºà¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÃ´¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢µåÃÄ¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¶á¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¤ÏÊÌ¤Î¸«Êý¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¾ðÊóÅýÀ©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢£Ï£Â¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÅ°Äì¤·¤¿ÈëÌ©¼çµÁ¤ÇÁª¼ê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤Î½ÅÄÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Íèµ¨°Ê¹ß¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¿Ø¤ÏÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¤«¤éÃà°ì¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤ÊÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤ªÌÜÉÕ¤±Ìò¡Ù¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
ÏÂÅÄ¥Ø¥Ã¥É¤Î¼êÏÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºå¿ÀÂÇÀþ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£