¡ÚÌî¸ý ÍªµªÍº¡Û¹â»ÔÁíÍý¤è¡¢¡Ö»Õ¡×¤È¶Ä¤°¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼±Ñ¸µ¼óÁê¤ÏºâÀ¯³ÈÂç¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÆüËÜ·ÐºÑ¤òºÆ·ú¤¹¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ê¤é¤¶¤ëÀ¯ºö¤È¤Ï
7¡Á9·î´ü¤Î¼Â¼ÁGDP¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¤Û¤Ü¥¼¥íÀ®Ä¹¤Î¾õÂÖ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹À¯ºö¤Ç¤Ï¡¢¾ëÆâ¼Â¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬Áê¤Î¡Ö¹â°µ·ÐºÑÏÀ¡×¤¬ÍýÏÀÅª´ðÁÃ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹Î¨¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹´üÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤òºî¤ëÀ¯ºö¤À¡£
¹â»Ô»á¤Ï¡¢¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö¸ºÀÇ¤äºâÀ¯»Ù½Ð³ÈÂç¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÌÀ³Î¤Ë¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤ÞÆüËÜ¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤À¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ï°ì»þÅª¡¢ÄãÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬ÌäÂê
17Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿7¡Á9·î´ü¤ÎGDPÂ®Êó¤Ç¡¢¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢ÂÐÁ°´üÈæ0.4¡ó¸º¡¢Ç¯Î¨´¹»»¤Ç4.8%¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤À¡£
º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°ì»þÅªÆÃ¼ìÍ×°ø¤¬¤¢¤ë¡£Âè1¤Ë¡¢½»ÂðÅê»ñ¤¬¡¢Á°´üÈæ9.4%¸º¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡¢4·î¤«¤é¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤ÎÈ¿Æ°¤À¡£Âè2¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Í¢½Ð¤¬Á°´üÈæ1.2%¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡£10¡Á12·î´ü¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÄãÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯¤³¤È¤¬ÌäÂê¤À¡£¤È¤ê¤ï¤±ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤À¡£7¡Á9·î´ü¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÐÁ°´üÈæ¼Â¼Á0.1%¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
ÆüËÜ¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤ÏÄã²¼
ÆüËÜ¤¬¥¼¥íÀ®Ä¹¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤«¤éÃ¦µÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¤³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
IMF¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¿Í¤¢¤¿¤êGDP¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡ÊÃ±°Ì¡§¥É¥ë¡£
ÆüËÜ¡Ê32,498¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡Ê54,473¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê46,203¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê54,989¡Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê40,224¡Ë¡¢´Ú¹ñ¡Ê36,128¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ê90,674¡Ë¡¢ÂæÏÑ¡Ê33,437¡Ë¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡Ê52,648¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê85,812¡Ë
¿ôÇ¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤µ¤¨¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤À¡£´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ê¤É¡¢¤Ê¤¬¤é¤¯ÆüËÜ¤è¤ê²¼°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤É¤È¤Ï¡¢Èæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¤â¤Ï¤äÀè¿Ê¹ñ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤Î°ú¾å¤²¤¬ÉÔ²Ä·ç
ÆüËÜ¤Î¹ñºÝÅªÃÏ°Ì¤¬Äã²¼¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä¾ÀÜ¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤È¤¯¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢Ç¯¶â¡¦°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤¬¤¤ï¤á¤Æº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¡£
¸½ºß¤ÎÀ¯ÉÜ¤Î·×²è¤Ï¡£ÆüËÜ¤¬º£¸å¤È¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÎ¨¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤·¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¥¼¥íÀ®Ä¹¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¤½¤ì¤òÂç¤¤¯¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼ãÇ¯¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¤È¡¢¹âÎð¼Ô¤Î¼õµë²ÄÇ½¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀÚ¤ê²¼¤²¤¬ÉÔ²ÄÈò¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ÊÄãÀ®Ä¹¾õÂÖ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬À§Èó¤È¤âÉ¬Í×¤À¡£
ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¤ÏÄãÀ®Ä¹ÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤
¤Ç¤Ï¡¢À®Ä¹Î¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¡©
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯ÀÖ»ú¤ò³ÈÂç¤¹¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯ÏÀ¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ÎÍýÏÀ¤Å¤±¤È¤·¤Æ¡¢¾ëÆâ¼Â¡¦À®Ä¹ÀïÎ¬Áê¤Î¡Ö¹â°µ·ÐºÑ¤òÂ³¤±¤ì¤ÐÄ¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤â¹â¤Þ¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡Ö¹â°µ·ÐºÑÏÀ¡×¤¬±Æ¶ÁÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤¬É¬Í×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¶ä¤¬Íø¾å¤²±ä´ü¤Î¸ý¼Â¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ä¶âÍ»´ËÏÂ¤Î·ÑÂ³¤Ç°ì»þÅª¤ËGDP¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÄãÀ®Ä¹¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¹â»ÔÁíÍý¤è¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë³Ø¤Ù
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹½é¤Î½÷À¼óÁê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡¦¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤ò¡ÖÆ´¤ì¤ÎÀ¯¼£²È¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£»ÑÀª¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÃÎ¤ë¤Ù¤¤À¡£
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ï¡¢¡ÖºâÀ¯ÀÖ»ú³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ûÍ×¤òÁý¤ä¤»¤Ð·ÐºÑ¤Ï³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼»á¤Ï¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ºÀÇ¤äºâÀ¯»Ù½Ð³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÔ¶·¤«¤éÃ¦½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊMargaret Thatcher Foundation, Speech to Conservative Rally in Chester, 5 June 1987. Ìî¸ýÌõ)¡£
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢1983Ç¯¤ÎÊÝ¼éÅÞÁíÁªµó¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¤Ë¤â¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²ò·èºö¤Ï¡¢µ¶¤ê¤Î¼Ò²ñ·ÀÌó¤äÀ¯ÉÜ¤Î²á¾ê»Ù½Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¸ÛÍÑ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£¼º¶ÈÎ¨¤ò±ÊÂ³Åª¤Ëºï¸º¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¬ÀÚ¤Ê²Á³Ê¤ÇÀ¸»º¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£À¯ÉÜ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤·¡¢´ë¶È¤Ë¿¿¤Î¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Ä¹´üÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎºÇ½ÅÍ×´ðÈ×¤Ï¿Íºà¤Î°éÀ®
2025Ç¯8·î7Æü¤ÎÆâ³ÕÉÜ»î»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ï0.6¡ó¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ê¡ÖÃæÄ¹´ü¤Î·ÐºÑºâÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë»î»»¡¢²áµîÅê±Æ¥±¡¼¥¹¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤éºâÀ¯³ÈÂçºö¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢0.6%°Ê¾å¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¡£
»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ûÍ×»É·ãºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅªÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤òºî¤ëÀ¯ºö¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÀøºßÀ®Ä¹Î¨¤ò°ú¾å¤²¤ëÀ¯ºö¤À¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤â¡¢¥Þ¥¯¥íÀ¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤²þ³×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤òÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÎ®Æ°²½¤äÄÂ¶â¾å¾º¤ò¸£°ú¤¹¤ë»º¶È¤Ø¤ÎÏ«Æ¯°ÜÆ°¤ÎÂ¥¿Ê¡¢»ñ»º±¿ÍÑÎ©¹ñ¡¢´ë¶È¤ÎÆâÉôÎ±ÊÝ¤Î³èÍÑ¡¢À®Ä¹»º¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤Ê¤É¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ¯ºö¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤¦¤ë¤«¤Ï¡¢µ¿Ìä¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÏÌô¡¦ÀèÃ¼°åÎÅ¡×¡Ö¹çÀ®À¸Êª³Ø¡¦¥Ð¥¤¥ª¡×¡ÖAI¡¦È¾Æ³ÂÎ¡×¤Ê¤É17Ê¬Ìî¤ò½ÅÅÀÎÎ°è¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ¤³¦Åª¤Ë¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×Ê¬Ìî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ê¬Ìî¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊä½õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¹âÅÙ¤Ê¿Íºà¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¶¡µë¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¶µ°é¡¦¸¦µæ´ðÈ×¤³¤½¤¬¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Îº¬´´¤À¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¸½¾õ¤Ï¿¼¹ï¤À¡£¹ñÎ©Âç³Ø±¿±ÄÈñ¸òÉÕ¶â¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎË¡¿Í²½°Ê¹ß¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¤ËÌó13¡ó¸º¾¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸¦µæ»þ´Ö¤Ïºï¤é¤ì¡¢¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¸º¤ê¡¢Çî»Î²ÝÄø¿Ê³Ø¼Ô¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AI¡¢È¾Æ³ÂÎ¡¢¥Ð¥¤¥ª¤Ê¤É¹âÅÙÊ¬Ìî¤Î¶¥ÁèÎÏ¤Ï¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤íÂç³Ø¤Ç¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¡¦¿Íºà°éÀ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ºÇ¤âº¬´´¤Ë¤¢¤ë¶µ°é¸¦µæÅê»ñ¤¬¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬¤¤¤¯¤éÀ®Ä¹»º¶È¤ò¡Ö½ÅÅÀÊ¬Ìî¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¡¢¤½¤³¤Ëµð³Û¤ÎÊä½õ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤â¡¢¿Íºà¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢³Ý¤±À¼ÅÝ¤ì¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
ÆüËÜ¤¬¥¼¥íÀ®Ä¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¿Í¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÎÉÔÂ¤Ë¤¢¤ë¡£À®Ä¹ÀïÎ¬¤ÎÀ®ÈÝ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢»º¶È¥ê¥¹¥È¤Ç¤âÊä½õ¶â¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÆ·ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÄ¾»ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û°Ý¿·¤¬¼ê¤òÂß¤¹¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Î±äÌ¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÄÊÑÀá¤È¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤ºî¤ê¡×¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆüËÜÀ¯¼£¤¬¤â¤¿¤é¤¹À®Ä¹¤ÎÉÔºß
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û°Ý¿·¤¬¼ê¤òÂß¤¹¡Ö¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤Î±äÌ¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÄÊÑÀá¤È¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥¤ºî¤ê¡×¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤ëÆüËÜÀ¯¼£¤¬¤â¤¿¤é¤¹À®Ä¹¤ÎÉÔºß