【義母のスパイ、正体は！？】「間に合ってヨカッタ！」会いに来てくれた？＜第31話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第31話 謝ろう！今がチャンス！
【編集部コメント】
引っ越しの前日、なんとツカサさん自らチヒロさんを訪ねて来てくれたのです！ しかも贈り物までくれて……。せっかくのチャンスです。チヒロさんはツカサさんに今までのことを謝ろうと思いますが、うまく言葉が出てきません。なんて言ったらこの気持ちが伝わるんだろう……。ツカサさんに負担をかけないように謝るにはどうすればいいんだろう……。ツカサさんが帰ってしまいますよ！ チヒロさん、頑張って！！！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
