君は本命“じゃない”から。男性がやりがちな「ちょっとズルい行動」
気になる男性と親密になれても、「これって本気の恋？」とモヤモヤすることありませんか？実は、男性は本命ではない女性に対して“それなりの態度”をとっているもの。そこで今回は、そんな男性がやりがちな「ちょっとズルい行動」を紹介します。
褒めるのは“見た目”だけ。内面には触れない
「かわいいね」「スタイルいいね」と褒めてくれるのはうれしいもの。でも、それが外見の話ばかりなら注意が必要かも知れません。本命女性に対しては、性格や考え方など“内面”を理解しようとする態度を男性は見せるもの。見た目のことしか話題に出ないなら、彼にとっての“都合のいい存在”で終わる可能性が考えられます。
誘ってくるのがいつも急すぎる
「今から会える？」「今日ヒマ？」など、直前の誘いばかりの男性にも要注意。本気なら、女性の都合を思いやり、女性の予定に自分の予定を合わせようと努力するはずです。また、突然の誘いにすぐ応じてしまっていると、“呼べば来る女”として扱われるリスクが高まります。
彼の自宅に呼ばれないのは秘密があるサイン？
関係が深まっても、彼の自宅に一度も呼ばれない場合は慎重に。「片付いてなくて」「今日は無理」と理由をつけて断られることが続いていたら、実は他の女性と同棲中だった…なんてケースもあるのです。本命女性には、男性だって生活の一部を自然に見せたくなるもの。隠されているような感覚を覚えないか、冷静に見極めましょう。
男性の言動をよく観察してみると、“本気”と“遊び”の差は意外と見えてきます。恋に夢中になりすぎる前に、一度立ち止まって「本当に彼から大切にされてる？」と問いかけてみてくださいね。
