世界最悪級の治安「入ったら15秒で死ぬ」ヨハネスブルク・ポンテタワーに女性記者が潜入！そこで見た意外な光景とは
警備員が目を光らせるゲート、廃車が放置される駐車場、破れた窓に鉄の回転扉……。インターネット上で「世界最凶都市」とも囁かれる南アフリカ・ヨハネスブルクには、「⼊ったら15秒で死ぬ」と噂される⾼層ビルがある。24 時間体制で厳重警戒される鉄のゲートの内側の取材を試みた。
◆「一人で行ってはいけない」地区にそびえる高層ビル
その名はポンテ・シティ・アパートメント、通称「ポンテタワー」だ。ヨハネスブルク市内でも「一人で行ってはいけない」とされる地区に隣接する。インターネットでこのビルを検索すると、誰が言い出したのか「凶悪ビル」「世界一高いスラム」「入ったら15秒で死ぬ」など、穏やかではない単語がずらりと並ぶ。
1975年に建てられた地上54階建て・高さ173メートル、円筒の中心が空洞になったドーナツ型の高層ビル。この日は天気がイマイチだったこともあり、くすんだ灰色の空にそびえる古い建物の姿にはなんとも言えない迫力があった。
南アフリカの犯罪件数が日本と比べて格段に多いのは確かで、南ア政府発表の2025年1~3月の殺人件数は5,727件。一日平均63件、つまり約23分に1件殺人が起きていることになる。
私自身は、2023年に南アに引っ越してから2年あまり怖い目に遭ったことは一度もない。ここは風光明媚で食事も美味しく、人も温かい国で、ビザが許す限りなるべく長く滞在したいほどだ。ただし、「常に車で移動する」「夜間は外出しない」など、毎日それなりに気をつけて生活している。なにより、このビル周辺はトリッキーな場所だ。日本の外務省は、隣接するヒルブロウ地区を「犯罪が昼夜を問わず発生する」エリアとして注意を呼びかけている。旅行者が目的もなくこの地区を訪れると聞いたとすれば、全力で止める。生半可な気持ちで一人で訪れては絶対にダメだ。
この日は、この地区で観光ツアーなどを行うNPOに所属するキア・ラビレさん（21）にガイドを依頼して、24時間体制で警備されている鉄のゲートの内側に潜入した。
◆中は「バイオハザード」の世界!? 時代に翻弄されたビルの過去
敷地に足を踏み入れると、さっそく目に飛び込んできたのはタイヤのない車だ。車体には茶色いホコリがこびりつき、運転席のドアは外されている。予想を裏切らない光景で、自然と握った手に力が入る……。
立体駐車場を抜けてビルに入ると、空洞になった中心部に向かってヒヤッと風が抜け、鉄網に張り付いたクモの巣がなびいた。
階段を降りる足音がタン、タン、と暗いビルに響く。ホラー映画も顔負けの雰囲気なのでは……！？と思っていたところ、ガイドのラビレさんがこの場所が実際に映画『バイオハザード: ザ・ファイナル』のロケ地として使われたと説明してくれた。ここは、ホンモノのホラー映画の世界だったのだ。
巨大な空洞の一番低い部分「コア」と呼ばれる場所に降り立って見上げると、空洞の先に曇った空が見えた。
ラビレさんの説明によると、1970年代この地区はアパルトヘイト（人種隔離）政策のもとで白人が暮らす富裕層向けの居住区だった。中でもポンテタワーはいわゆる「高級タワマン」で、居住スペースのほかボウリング場、テニスコート、デパート、映画館、レストラン、プールなど、衣食住から娯楽までなんでも揃う憧れの場所だったという。
1980年代になると白人と有色人種の交流が始まり、混血の子どもがじわりと増えた。ところが、これを当時の白人政権が問題視。1985年にこの地域を「人種が交わる望ましくないエリア」に指定し、水道・電気などインフラ整備を打ち切ってしまったそうだ。この結果、白人は周辺に移住。残された建物は空き家化し、国内外の犯罪者らによる不法占拠（南アではこれを「建物のハイジャック」という）にさらされた。
