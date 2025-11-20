高知県の山奥で91歳にして一人暮らし…涙の裏にある波瀾万丈の人生ドラマ
高知県の山奥で、91歳にして一人暮らし。自ら車を運転するパワフルな女性を発見。しかし彼女には、夫を亡くし、さらには一人息子にも先立たれた過去が。息子が最期に残した手紙。涙の裏にある波瀾万丈の人生ドラマに迫る。
長野県には、3世帯しかない茅葺き屋根集落に、幼い子供たちと移住した家族も。
父は、日本に200人しかいないという驚きの職人！その山奥生活に密着する。「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
【MC】
ユースケ・サンタマリア、加藤綾子
【ゲスト】
宇垣美里、カンニング竹山、福澤朗
