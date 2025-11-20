【マイルＣＳ】ジャンタルマンタル 全てが完璧 史上初の牡牝混合芝マイルＧ１完全制覇へ 川田も自信「この馬が一番強い」
「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）
史上９頭目となる同一年の春秋マイルＧ１制覇を目指すジャンタルマンタルが１９日、栗東坂路で万全の仕上がりをアピールした。朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ、安田記念に続く４つ目のマイルＧ１奪取へ、高野師と川田は自信をのぞかせた。前哨戦の富士Ｓを制したガイアフォースも、栗東坂路で軽快な走り。また、栗東に滞在して調整中のアスコリピチェーノは、ＣＷでの併せ馬で海外遠征帰りの影響を感じさせない動きを披露した。
動き、馬体、息遣い、全てがパーフェクト。安田記念に続く春秋マイルＧ１連勝を狙うジャンタルマンタルが、堂々たる姿で栗東坂路を一気に駆け上がった。４Ｆ５４秒１−３８秒８−１１秒８という時計も予定通り。寸分も狂うことなく、素晴らしい状態に仕上がった。
高野師は「体はほぼほぼできているので、整えるというのが主眼でしたが、最後の反応が良かったし整ったと思います。追い切り後、フーフーという息もすぐ収まりましたし、厩舎に帰って脱鞍してからの動きも良かったですよ」と胸を張る。主戦の川田も坂路モニターの前に座り、自らの目で動きをチェック。力強いアクションでゴールするのを見届けると、「順調に終えられて何よりです」と大きくうなずいた。
前走の富士Ｓは２着敗退。負けはしたが、本番に向けて手応えを感じる競馬となった。「内容を含めて、本当にいいステップレースになりました。心肺機能にいい刺激が入ったと思います。前走とは全然違いますよ」と指揮官。休み明けを叩かれて、青写真通りに急上昇。川田は「いい結果を得られる準備をしてきたと思っている。この馬らしく走りさえすれば、この馬が一番強いと信じていますので」と自信ありげな表情を浮かべた。
これまで勝っている朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ、安田記念に続き、マイルＣＳも制することができれば、史上初の牡牝混合ＪＲＡ芝マイルＧ１完全制覇となる。「馬にとって一つの偉業だと思うので、ぜひ達成したいし、してくれると思っています」と指揮官。現役最強マイラーの力を見せつけて、競馬史に新たな１ページを刻んでみせる。