「高学歴だからと言って優秀な塾講師とは限らない。。そこには学習塾特有の構造的理由が！」と題した動画で、学習塾のセカンドオピニオリスト・財部真一氏が、高学歴な塾講師の実態について率直に語った。



動画冒頭、財部氏は「多くの人が高学歴の講師イコールすごい先生と思いがちだが、実際はどうなのか」と問題提起。「現場から見た高学歴講師の実態」をありのまま公開すると宣言した。財部氏が定義する“高学歴”の基準は東大・京大から上位国立大および有名私大（早慶）まで。その上で、「高学歴な人でも、実は塾業界で人気講師として活躍するのは少数派」と明かす。



そんなギャップの背景には「高学歴難民」と呼ばれる現象があるとし、「学歴を生かしきれずに塾講師になる人が多い」と分析。そのうえで、「高学歴だからといって、子どもたちの目線で教えるのが上手いとは限らない」とし、その理由を3つ挙げた。



まず1つ目は、“子どものレベルまで下がって教えるのが苦手”という点。「優秀過ぎると、平均的な生徒の感覚とあまりにかけ離れ現実的な指導が難しい」とし、「このギャップを埋めるには経験と人間力が必要」と強調した。2つ目は“共感力の不足”。「勉強ができるのが当たり前の環境で育った人は、やる気のない子や伸び悩む子の気持ちが分かりにくい。モチベーターになれない」ため、「子どもたちがついていきたい先生だと感じるのが難しい」と指摘する。3つ目は、“教える力は学力とは違う”という根本的な点で、「生活手段として塾講師を選び、教育への関心が薄い場合は向上心も弱くなる」という現場の本音を明かした。



さらに、「高学歴講師の中にも例外的なスーパー講師は存在する。でも、そうした人材はどの業界でも評価されるため、学習塾には定着しにくい」と現実を語る。「学歴だけで優秀な講師を選ぶのは危険」と断言した。



動画終盤では、親が“良い塾講師”に出会うための具体的なヒントも披露。「学歴よりも、人間力やモチベーターとしての資質を重視すべき」だと説き、「あいさつ・返事、健康的な体調管理、授業への前向きな心構え」という3つのポイントを家庭側でも意識することで「良い講師に出会いやすくなる」とアドバイスを送った。



締めには「高学歴講師をディスりたいわけではない。人間関係や相性によっては、彼らこそが大きな味方になる可能性も十分にある」とした上で、「良い関係性を築けば、学歴に関係なくお子さんの力を伸ばせる」と保護者に呼びかけた。最後に「メンバーシップでは個別相談も受け付けますので、悩み相談もぜひ」と告知し、動画を締めくくった。