トケル、「ターボーが2人いる説」に注目！「オープニング写真と下駄箱誤認が謎を深める」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
日本テレビのドラマ『いいこと悪いこと』第6話放送後、ドラマ考察系ユーチューバーのトケルさんが「ターボーが2人いる！2つの証拠！」という動画で注目の新説を展開した。トケルさんは、「そんなことあり得るの？と思われるかもしれないですが、それを示すと思われる証拠があるんです」と、視聴者の疑念を煽りながら、2つの具体的な証拠に言及した。
まず1つ目の証拠は、ドラマ第6話オープニングの写真のシーン。トケルさんはコメントを引用し、「同じような写真なのに、ターボー、キング、ターボーで並ぶシーンがあるのが怖かった」と語り、“なぜかターボーと見られる人物の写真が2枚、キングの両側に並んでいる”不自然さを指摘。「ターボー二人いるのかな？」という視聴者の声に、「もし本当にターボーが二人いるわけではなかったとしても、何かを表しているとは思うんですよね」と分析した。
2つ目の証拠としてトケルさんが紹介したのは、公式TikTokに上がった撮影舞台裏映像。「ターボーが自分が使ってた下駄箱を間違える」シーンだ。「昔いたけど、引っ越していった7人目の同級生の可能性ある」とのコメントを受けて、「本編にはなさそうで、使ったらターボーの真犯人説濃厚になるからカットしたのかな」と、ドラマ制作側の意図的な演出や伏線回収の可能性を指摘した。
さらに、キャストインタビューやファン考察も取り上げつつ、トケルさんは「ターボーが2人いると断定はできないんですが、二人いる前提で事件を考えてみてもいいかなと思いました」と独自の見解を披露。「ドラマとしてあり得る、あり得ないではなく、そういう風に考えられる材料があるという話ですので、面白く楽しんでいただける方だけ、この後はご視聴くださいね」と呼びかけている。
加えて、“事件の動機が恨みや復讐ではないのでは？”という新たな仮説や、ちょんまげや編集長、うつみの不可解な行動にも注目。ターボー役の森本慎太郎さんのリアクションや、「今回の話も、絶対そうです。と言えるタグ。そういうの話ではなく、メタ考察です」という視聴者へのメッセージなど、考察チャンネルならではの楽しみ方を提示した。
動画のラストでは、「今後もこのチャンネルで『いいこと悪いこと』の考察を続ける」と締めくくり、ファンに向けて「放送直後の考察ライブ配信やコメント欄での交流も楽しみにしています」と語った。
チャンネル情報
想像・創造系ドラマ考察を、フジテレビ月9ドラマやNHK大河ドラマ、朝ドラ、TBS日曜劇場ドラマの放送直後に配信しています！ドラマ専門家ではなく、いち視聴者の目線での話をしてますので、間違いもあるかもしれません（正解は求めてません）ドラマの感想やネタバレあらすじ紹介も。