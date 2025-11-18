【THE BOYZ・SUNWOO】「惚れ直させます」宣言！3年半で変わった部分、変わらない魅力をCHECK♡

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、鋭いラップスキルと端正なビジュアルで注目を集めるTHE BOYZのオールラウンダー・SUNWOOが登場。“最新のSUNWOO”をアップデートしてお届けします。

鋭いラップとやんちゃさが魅力のオールラウンダー・SUNWOO

3年半でどう変化した？SUNWOOの“今”に迫る8つのQ＆A

Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？ 「“좋다”（チョッタ）、いいです！“のろのろ”も変わっていません」 3年半前の回答：「のろのろ」 Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？ 「スキ」 3年半前の回答：「あなた」 Question〈最新版〉楽屋で時間があるときにしていることは？ 「なにがなんでも寝ます」 3年半前の回答：「寝ててないときは作詞」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？ 「Qに変わってポッピンダンスを感じてみたいです」 3年半前の回答：「JACOBになってKEVINと会話」 Question〈最新版〉好きな食べ物は？ 「タッポクムタン（鶏のピリ辛煮込み）」 3年半前の回答：「ラーメン！」 Question〈最新版〉 韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「漢江（ハンガン）公園」 3年半前の回答：「ネットカフェです！ゲームするのが好きなので。韓国ならではの文化ってあるじゃないですか。ゲームも一緒にして、映画も一緒に見たら楽しそうだなって思います」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「沖縄で泳ぎたい」 3年半前の回答：「最後に行ったのが東京だったんです。次行くときは大阪！USJにも行ってみたいです」 USJは実現できましたか？ 「はい！！」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「THE Bに会いたいし、また僕に惚れ直させますね」

サイン入りチェキをプレゼント♡

SUNWOOの直筆サイン入りチェキを1名様にプレゼント！ 今回の記事の感想を添えて、Xから応募してくださいね。 【応募方法】 1.Ray公式X @mag_ray をフォロー

2.【SUNWOO サイン入りチェキプレゼント】の投稿を、記事の感想を添えて引用リポスト Ray公式Xはこちら 応募期間は2025年11月18日（火）〜11月24日（月）23:59まで

当選者にはXのDMにてご連絡します。 ※当落のお問いあわせにはお答えできませんのでご了承ください。

※いただいた個人情報はプレゼントの抽選、当選者へのご連絡以外には使用しません。

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人