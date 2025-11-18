【THE BOYZ・SUNWOO】「惚れ直させます」宣言！3年半で変わった部分、変わらない魅力をCHECK♡
2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、鋭いラップスキルと端正なビジュアルで注目を集めるTHE BOYZのオールラウンダー・SUNWOOが登場。“最新のSUNWOO”をアップデートしてお届けします。
鋭いラップとやんちゃさが魅力のオールラウンダー・SUNWOO
Check! SUNWOO（ソヌ）
血液型：B型
ポジション：メインラッパー、サブボーカル
鋭いラップスキルと端正なビジュアルで注目を集めるSUNWOO。ラップだけでなく、作詞作曲やボーカル、ダンスまで器用にこなすオールラウンダーで、バラエティセンスも高評価。
普段は冷静でしっかり者な一方、少年らしいやんちゃさや虫・お化けを怖がる可愛い一面とのギャップが魅力。THE Bとの距離の近さも、人気の理由のひとつ。
3年半でどう変化した？SUNWOOの“今”に迫る8つのQ＆A
Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？
「“좋다”（チョッタ）、いいです！“のろのろ”も変わっていません」
Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？
「スキ」
Question〈最新版〉楽屋で時間があるときにしていることは？
「なにがなんでも寝ます」
Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？
「Qに変わってポッピンダンスを感じてみたいです」
Question〈最新版〉好きな食べ物は？
「タッポクムタン（鶏のピリ辛煮込み）」
Question〈最新版〉 韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？
「漢江（ハンガン）公園」
Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？
「沖縄で泳ぎたい」
USJは実現できましたか？
「はい！！」
Question日本のTHE Bにひと言お願いします！
「THE Bに会いたいし、また僕に惚れ直させますね」
PROFILE
THE BOYZ
ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。
グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。
公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。
Ray WEB編集部 大竹萌寧
カメラマン・撮影 結城拓人