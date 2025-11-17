この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が思考法を示す！『【不動産投資家に警告】アパート投資に失敗した人の末路…空室リスクで資産崩壊した人たちの共通点とは？』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『【不動産投資家に警告】アパート投資に失敗した人の末路…空室リスクで資産崩壊した人たちの共通点とは？』と題した動画で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が地方の築古アパート投資について解説している。冒頭では「儲かっている人は多い」とした上で、「何に気をつければドル箱を掴めるのかを知ってほしい」と述べ、空室リスクに陥った投資家の共通点を示していく。



木村氏は、地方物件を一律に危険視する姿勢を否定する。地方でも利益を上げている事例は多く、重要なのは「要注意箇所や選び方を理解しているかどうか」だとする。利回りの高さだけで判断するのは危うく、人口減少だけで悲観するのも誤りで、「賃貸需要を左右するのは人口ではなく世帯数だ」と指摘する点が印象的だ。



空室リスクを分ける要因として、木村氏は間取り・駐車場・生活利便性を挙げる。1K中心で駐車場も不足し、近隣にスーパーがない物件は苦戦しやすく、大学依存型も変動の影響を受けやすいという。一方で、2K・2DK・2LDKなど広めの間取りは取り込める層が広く、生活動線や収納量、水回りの位置など細部の条件も重要になると説明する。



また、室内の“見せ方”を怠ることも失敗要因だとし、和式トイレの放置や生活イメージが湧かない内装では入居が決まりにくいと語る。土地の資産価値を確認せず表面利回りのみで購入するケースも危険で、路線価などの下支えが弱い築古アパートは将来の売却時に苦しくなると整理している。



動画後半では、月50万円の不動産利益を想定した試算を紹介しつつ、「数字は満室を維持できることが前提」であり、入居付けのスキルを磨く必要性を強調する。終盤には、価格と利回りのバランス、土地評価、駐車場や生活利便施設の位置、設備状態、道路幅やゴミ置き場の確認など、地方築古を選ぶ際のポイントを簡潔にまとめている。



本編は、地方アパート投資の可能性を検討する人にとって、空室と資産崩壊を避けるための基本視点を整理する上で参考になる内容だ。