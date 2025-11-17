ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¡ÈÈáÊó¡É¡Öµã¤¯¤Ã¤Æ¡×¡¡µî¤ë2¿Í¤ËÃ²¤¤È¾Ç¤ê¡ÖÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à³Í¤ê¤½¤¦¡×
ºå¿À¤«¤é2¿Í¤Î³°¹ñ¿ÍÅê¼ê¤¬¼«Í³·ÀÌó¤Ë
¡¡ºå¿À¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼Åê¼ê¤¬17Æü¡¢¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²áµî2Ç¯¤Ï³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÀË¤·¤àÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï2023Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÏÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¡¢18ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.20¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÀèÈ¯¤òÃæ¿´¤Ë14ÅÐÈÄ¤Ç76²ó2/3¤òÅê¤²¡¢8¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.47¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï8ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.60¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2·³¤Ç¤Ï15»î¹ç¤Ç5¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.21¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤óµã¤¯¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤â¤¦1Ç¯¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ï¥¬¥Á¤ÇÈá¤·¤¤¡×¡Ö¥Ó¡¼¥º¥ê¡¼¤Ë¤Ï·ë¹½½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Ê¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÀË¤·¤àÀ¼¤¬Â³¡¹¡£¡Ö¤Ç¤âÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç³Í¤ê¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¡Ö¼êÊü¤¹¤Î¤³¤¨¤¨¡×¡Ö4·åËü±ßÄøÅÙ¤Î¥Î¡¼¥ê¥¹¥¯¤ÇNPBµåÃÄ¹Ô¤«¤ì¤ë¤Î¾¯¤··ù¤À¤Ê¡×¡ÖÍê¤à¤«¤éKBO¤«¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ê¤É¡¢NPB¤ÎÂ¾µåÃÄ¤Ë³ÍÆÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÈ¿±þ¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯ºå¿À¤«¤é¥°¥é¥ó¥È¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¤â¼«Í³·ÀÌóÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£º£Ç¯7·î¤ËÆþÃÄ¤·¡¢16ÅÐÈÄ¤Ç2¾¡0ÇÔ5¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3.65¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë