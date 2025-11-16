夢と感動が詰まった冬の魔法！東京ディズニーリゾート【ディズニー・クリスマス2025】完全ガイド
今年も東京ディズニーリゾートに、心ときめく“クリスマス”がやってきました。東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークで華やかなエンターテイメントショーが繰り広げられ、特別なメニューや限定グッズも登場。大人気の“リルリンリン”が今年も主役として登場するなど、家族でも、カップルでも楽しめるコンテンツが満載です。そこで今回は、そんな【ディズニー・クリスマス2025】の見逃せないショーやグルメ、グッズ情報をまるごと紹介します！
東京ディズニーランドでは“おもちゃの世界”がクリスマス一色に！
東京ディズニーランドでは、シンデレラ城前で新作ショー「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がスタート。ミッキーやディズニーの仲間たちが“おもちゃの世界”を舞台に、にぎやかなクリスマスを繰り広げます。
明るくポップな色彩のフロートに乗ったさまざまなディズニーキャラクターたちがゲストに手を振りながら、まるで一緒に遊んでいるかのようなひとときを演出します。また、夜のショーは演出が変化。イルミネーションが輝く幻想的な雰囲気に包まれます。
東京ディズニーシーでは海辺のクリスマスショー＆アトモスフィア・エンターテイメントが充実
東京ディズニーシーでは、今年もメディテレーニアンハーバーで「ディズニー・クリスマス・グリーティング」が開催。
ミッキーマウスやダッフィーたちが登場し、音楽に合わせてゲストにクリスマスのあいさつを届ける温かなミニショーです。
特に注目したいのは、“アトモスフィア・エンターテイメント”の充実ぶり。
▲「ホリージョリートリオ」
▲「クリスマスキャロラーズ」
パーク各所で突然始まるストリートライブやキャラクターとのふれあい演出が、ゲストに予期せぬ“ときめき”をプレゼントしてくれます。
この季節しか味わえない“限定グルメ”で心も体もあたたまる
スペシャルメニューも、見た目も味もときめきポイントがいっぱいです。
東京ディズニーランドでは、「グランマ・サラのキッチン」の“オムライスとエビフライのスペシャルセット（\2,040）”が人気。
ふわとろのオムライスに、海老のトマトクリームソースと彩り野菜が添えられ、見た目も味も“クリスマスカラー”な一皿です。
東京ディズニーシーでは、「ニューヨーク・デリ」の“スペシャルセット（\2,240）”が人気。
ローストビーフとポテトサラダを挟んだ贅沢サンドウィッチに、フライドポテトとストロベリー＆ミルクゼリー、ドリンクが付いたボリューム満点のセットです。華やかな見た目と食べ応えのある内容は、大人ディズニーにもぴったり。
さらに、クリスマス気分を高めてくれるのが、スーベニア付きメニュー。対象メニューにプラス料金で付けられる、オリジナルグッズにも注目です。
▲ストロベリーケーキカップ（スーベニアカップ付き） \1,300
ほんのり甘酸っぱいストロベリーケーキを、オリジナルのスーベニアカップに入れて提供。優しい味わいと可愛い見た目で、食後のデザートにも◎。スーベニアカップは２種類あり、それぞれ販売店舗が異なります。
▲チョコレートケーキ（ナッツ入り）＋スーベニアプレート付き \1,300
ナッツの食感がアクセントになった濃厚チョコケーキ。雪の結晶やリースが描かれたクリスマスデザインのスーベニアプレート付きで、帰宅後もホリデー気分が続きます。スーベニアプレートは２種類あり、それぞれ販売店舗が異なります。
▲スペシャルドリンク＋スーベニアタンブラー付き（ドリンク価格＋\1,600）
ホットストロベリードリンクやアップルジンジャードリンクなど、寒い季節に嬉しい限定ドリンクや各種ドリンクに、オリジナルデザインのタンブラーをプラス。おうちでのリラックスタイムにも使いたくなる実用性も魅力。
▲対象スナック＋スーベニアおてふきキャリー付き（メニュー価格＋\1,300）
チュロスやスモークターキーレッグに、クリスマス仕様のおてふきキャリーが付属。ぬいぐるみのような存在感で、パーク内でも持ち歩きたくなる可愛さです。
スーベニアは数量限定のため、欲しいアイテムがある方は早めのチェックがおすすめ。どのアイテムも“食べて終わり”ではなく、おみやげや記念にもなるのが嬉しいポイントです。
ぬいぐるみバッジも大人気！今年も登場“リルリンリン”の限定グッズ
冬のディズニーで絶対にチェックしておきたいのが、クリスマスの妖精“リルリンリン”のグッズたち。
今年は、もこもこ素材のぬいぐるみバッジをはじめ、カチューシャやセーターなど、見ているだけで癒されるアイテムが登場しています。特に注目なのは、セーターを着たリルリンリンのぬいぐるみバッジ。耳あてとマフラー付きのスタイルが愛らしく、思わず全種類集めたくなるデザインです。なお、グッズは一部店舗での販売となるため、早めの来園＆売り切れ前にチェック必須。クリスマス限定のショッピングバッグなどもあり、お土産にもぴったりです。
クリスマスシーズンだけの特別感。デコレーションも見逃せない！
両パークともに、エントランスや各エリアで展開される華やかなクリスマスデコレーションは、散策するだけでも特別な気分に浸れます。
東京ディズニーランドでは、ワールドバザール中央に大きなクリスマスツリーが登場。
ミッキー＆フレンズのオーナメントが彩るツリーは、昼夜で異なる雰囲気を楽しめる人気フォトスポットです。
一方、東京ディズニーシーでは、港町ごとに趣の異なる装飾が施され、街歩きを楽しむような感覚でクリスマスの空気を堪能できます。
夜にはイルミネーションが灯り、きらめく水面と相まって幻想的な景色に包まれます。
この冬だけの魔法をぜひ体験して
2025年の東京ディズニーリゾートは、ランドもシーも見どころ満載。限定ショーやスペシャルメニュー、スペシャルグッズ、フォトジェニックなデコレーションと、どれも冬にしか出会えない“ときめき”に満ちています。きっと寒さも忘れるほどの感動が詰まった特別な時間になるはず。この冬はぜひ、大切な人と一緒に、東京ディズニーリゾートのクリスマスを体験してみてください。＜text＆photo：beauty news tokyo編集部 問：東京ディズニーリゾート・オフィシャルサイト＞