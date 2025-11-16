歌手の長渕剛（69）が16日、自身のインスタグラムを更新。体調不良のため15日のコンサートを中止したことを謝罪し、「今日は大丈夫だ！！！」とこの日の公演は予定通り開催することを伝えた。

15日の名古屋市・ポートメッセなごや公演が中止になったことについて「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず 救急外来で処置してもらった」と説明。「名古屋のみんな！！ほんとに申し訳ないです」と謝罪し、「悔しくて仕方がない。いろんな想いでみんなチケットを握りしめこの日を待っていてくれただろうに。残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ」と心中を明かした。

16日の同所での公演は予定通り開催されると発表されたことを受け、「医療班の懸命な処置もあり今日は大丈夫だ！！！」と力強く宣言。15日のチケットは16日の公演か28日の横浜市のKアリーナ横浜での公演に振り替えとなるが、「昨日きてくれた人たちには、今日の振り変えと最終日横浜Kアリーナの振り変えにしてくれたんだね。でも来れない人もいるんだろうなあ、、、」とファンへの気遣いもつづった。

そして「スケジュール合わせたらリベンジするから来て欲しい」と呼び掛け、「まずはこれからポートメッセ名古屋へ向かう！！みんなに心配と迷惑をかけた分MAXでぶちかます！！17:30ポートメッセ名古屋、とんでもないステージをやるから。みんなで歌い叫び拳を挙げよう！！」とメッセージを送った。