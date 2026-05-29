今年の夏はとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。そこで今回は、昔っぽさとモダンさをあわせ持つ「個性派浴衣」を3つご紹介します。大胆な花柄や、和と洋が混ざった個性的な柄など。まわりと差がつく浴衣をまとって、夏のイベントをもっと楽しも♡個性的な大正ロマン大胆な花柄、カラフルな色彩。和と洋が混ざった個性的な柄など。昔っぽさとモダンさをあわせ持つ浴衣で、まわりと差をつけて。Cordinate 波打つストライプと