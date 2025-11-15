¡ÚSwitch2¡Û¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬ÃêÁªÈÎÇä¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤ËÆÏ¤¯¤è¡Á¡£
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢2025Ç¯11·î11Æü10»þ¤«¤é17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¿··¿¥²¡¼¥àµ¡¡ÖNintendo Switch 2¡×ËÜÂÎ¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëËÜÂÎ¤Ê¤é¤Ó¤ËËÜÂÎ¤È¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï4¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ï11·î19Æü
¡ãÃêÁª¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ä
¡Ê1¡ËNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡Ú4Ëü9980±ß¡Û
¡Ê2¡ËNintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë ¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É ¥»¥Ã¥È¡Ú5Ëü3980±ß¡Û
¡Ê3¡Ë¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡¡¡Ü¡¡Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë¡Ú5Ëü8960±ß¡Û
¡Ê4¡Ë¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡¡¡Ü¡¡Nintendo Switch 2¡ÊÆüËÜ¸ì¡¦¹ñÆâÀìÍÑ¡Ë ¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È ¥ï¡¼¥ë¥É ¥»¥Ã¥È¡Ú6Ëü2960±ß¡Û
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢11·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ò´Þ¤à¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê5ËçÆþ¡Ë¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
±þÊç»þ¤Ë¡¢¼õ¤±¼è¤êÅ¹ÊÞ¤È¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¤ò»ØÄê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤ê´ü´Ö¤Ï11·î28Æü¤«¤é12·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅöÁªÈ¯É½¤Ï11·î19Æü¤Ç¤¹¡£ÅöÁª¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÃíÊ¸¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤¹¡£ÃêÁª¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÊ£¿ô¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£±þÊç´ü´ÖÃæ¡Ê17Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±þÊç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
