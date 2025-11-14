viviONは、同社の総合バラエティーストア「viviON BLUE」にて、「勝利の女神：NIKKE」より「紅蓮」をモチーフにした限定グッズの受注販売を実施する。受注期間は11月14日22時より12月8日17時まで。

ラインナップは紅蓮のASMR作品「泥中の蓮、清らな静寂を君と。」のメインビジュアルを使用したB2タペストリー、アクリルプレート、クリアファイルに加え、描き下ろしイラストを用いた抱き枕カバーの計4点。4点全てがセットになった「グッズ入り全部セット」も21,010円にて販売される。

また、「viviON BLUE」公式Xにて「グッズ入り全部セット」や紅蓮役・上田麗奈さんの直筆サイン入りイラスト色紙（非売品）が抽選で当たるキャンペーンも実施される。

□viviON BLUEの商品ページ

勝利の女神：NIKKE 泥中の蓮、清らな静寂を君と。抱き枕カバー 紅蓮/価格：14,850円

勝利の女神：NIKKE 泥中の蓮、清らな静寂を君と。B2タペストリー 紅蓮/価格：3,850円

勝利の女神：NIKKE 泥中の蓮、清らな静寂を君と。アクリルプレート 紅蓮/価格：1,650円

勝利の女神：NIKKE 泥中の蓮、清らな静寂を君と。クリアファイル 紅蓮/価格：660円

【ASMR - 泥中の蓮、清らな静寂を君と。【紅蓮】│ 勝利の女神：NIKKE】