ËÌÀî·Ê»Ò¡Ö°ìÇ¯°Ê¾å¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤ë¡Ä¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×ÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡¡È¿¶Á¤â¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¼¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤À¤±¤Ë¡¢Ìòºî¤ê¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¡ÖÌ¤Íè¡×¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î½ç¤ÇºòÇ¯¤Î½©¤«¤é°ìÇ¯°Ê¾å¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤ëorÉÏ¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿§¡¹¿©¤Ù¤è¤¦¡Á¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¿´¤âÂÎ¤âºï¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤ë¤ÎÂº·É¤¹¤ë¡£¤Ð¤±¤Ð¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈµÙ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÉÔ¹¬Â³¤¤Ç¤¹¤Í¡£½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¼¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»þ´ü¤¬Áá¤¯Íè¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£