ヴィヴィアン・ウエストウッドから『NANA』25周年を記念したスペシャル・カプセルコレクションを発売
ヴィヴィアン・ウエストウッドが、矢沢あいの伝説的マンガ『NANA』の25周年を祝し、特別なカプセルコレクションを発表します。パンクとフェミニンが共存する作品世界は、これまで多くの読者を魅了してきました。特に登場人物が纏うヴィヴィアン・ウエストウッドのアイテムは、作品の象徴的なスタイルを形づくり、キャラクターの個性を際立たせる重要な存在として記憶されています。今回のコレクションは、まさにその文化的文脈を現代に再解釈したものです。
Courtesy of Vivienne Westwood
小松奈々と大崎ナナ──ふたりの“スタイルの軌跡”を辿るコレクション
カプセルコレクションは物語の主人公である小松奈々と大崎ナナ、それぞれのパーソナルスタイルを軸に展開します。
小松奈々：ウルトラ・フェミニニティの継承
奈々の柔らかな世界観を反映し、パステルピンクやパールジュエリー、フローラルプリントを用いたアイテムがラインアップ。ライトピンクのポプリンで仕立てた「Mini Sunday Dress」は、シグネチャータータンを繊細に重ね刷りし、ブランドのアーカイブを現代的にアップデート。優美さと強さの同居する奈々らしさを象徴する一着となっています。
Courtesy of Vivienne Westwood
大崎ナナ：パンク・エッジの本質
対照的に、ナナのスタイルはレッドのロキャロンタータン、コルセット、レザーチョーカーといったパンク要素を中心に構築。「Stormy Jacket」はブラックベルベットのラペルやアシンメトリーなフロント、オーブボタンを配し、1996/97年秋冬「Storm In A Teacup」のストームジャケットへオマージュを捧げています。
Courtesy of Vivienne Westwood
新作「Puppy Corset」や「Cigarette Trousers」、「Mini Kilt」といったアイテムには、トラディショナルなタータンが立体的なパターンに落とし込まれ、ブランドのテーラリング技術が遺憾なく発揮されています。“Westwood Galaxy”プリントを施したホットピンクやネイビーのTシャツなど、日常性とアイコニックな美学が融合したアイテムもそろいます。
アクセサリー＆ジュエリー──二人の世界観が交錯する特別なコレクション
カプセルコレクションでは、アクセサリー類も豊富に展開されます。コーラルピンクのクロケジャカードを用いた「Belle Frame Purse」、ブラックのスクリブルタータンやレッド×グリーンのタータンが登場する「Charm Frame Purse」など、バッグは小松奈々と大崎ナナの対照的な美学を反映。共通するモチーフとして、セーフティピン、ドロップパール、テディ、ストロベリーなど、『NANA』を象徴する細やかなディテールが施されています。
Courtesy of Vivienne Westwood
さらに、作中に描かれてきた特別なジュエリーもブランドのシグネチャーに基づき再構築。「Nana Pearl Necklace」は大型のバロックパールを、シルバープレーテッドのケーブルチェーンと組み合わせ、二人のスタイルをひとつに結ぶ象徴的なデザインに仕上がっています。
Courtesy of Vivienne Westwood
ブラックの「Nana Leather Choker」や特別に開発された黒エナメル×シルバーの「Nana Armour Ring」、世界限定250点の「Giant Orb Lighter」など、コレクターズアイテムとしても価値の高いピースが揃い、25周年を祝うにふさわしい豪華な仕上がりとなっています。
Courtesy of Vivienne Westwood
グローバル展開と日本での発売
本カプセルコレクションは、2025年11月14日（金）よりVivienne Westwood青山店・心斎橋店にて発売されます。海外では11月13日にUK・US・EUで、アジアでは14日に各国ブティックおよびオンラインにて展開されます。また、矢沢あいが小松奈々と大崎ナナの新規描き下ろしを手掛けた英語版特別書籍『NANA 25th Anniversary Edition Vol.1: Vivienne Westwood Edition』も同時にリリース。aterstonesやBooks-a-Million、世界のVivienne Westwoodブティックで限定販売されます。
25年を経ても色褪せることのない『NANA』の世界。その魅力とヴィヴィアン・ウエストウッドの創造性が交差する、本作ならではの特別なカプセルコレクションとなっています。
＜Vivienne Westwood×NANAカプセルコレクション＞
発売日：2025年11月14日（金）
発売店舗：Vivienne Westwood青山店、Vivienne Westwood心斎橋店
※販売初日11月14日の購入につきましては、店舗での安全を確保するため、公式サイトを通じてご案内していた入店抽選に当選した方のみが対象となります。
小松奈々と大崎ナナ──ふたりの“スタイルの軌跡”を辿るコレクション
カプセルコレクションは物語の主人公である小松奈々と大崎ナナ、それぞれのパーソナルスタイルを軸に展開します。
小松奈々：ウルトラ・フェミニニティの継承
奈々の柔らかな世界観を反映し、パステルピンクやパールジュエリー、フローラルプリントを用いたアイテムがラインアップ。ライトピンクのポプリンで仕立てた「Mini Sunday Dress」は、シグネチャータータンを繊細に重ね刷りし、ブランドのアーカイブを現代的にアップデート。優美さと強さの同居する奈々らしさを象徴する一着となっています。
Courtesy of Vivienne Westwood
大崎ナナ：パンク・エッジの本質
対照的に、ナナのスタイルはレッドのロキャロンタータン、コルセット、レザーチョーカーといったパンク要素を中心に構築。「Stormy Jacket」はブラックベルベットのラペルやアシンメトリーなフロント、オーブボタンを配し、1996/97年秋冬「Storm In A Teacup」のストームジャケットへオマージュを捧げています。
Courtesy of Vivienne Westwood
新作「Puppy Corset」や「Cigarette Trousers」、「Mini Kilt」といったアイテムには、トラディショナルなタータンが立体的なパターンに落とし込まれ、ブランドのテーラリング技術が遺憾なく発揮されています。“Westwood Galaxy”プリントを施したホットピンクやネイビーのTシャツなど、日常性とアイコニックな美学が融合したアイテムもそろいます。
アクセサリー＆ジュエリー──二人の世界観が交錯する特別なコレクション
カプセルコレクションでは、アクセサリー類も豊富に展開されます。コーラルピンクのクロケジャカードを用いた「Belle Frame Purse」、ブラックのスクリブルタータンやレッド×グリーンのタータンが登場する「Charm Frame Purse」など、バッグは小松奈々と大崎ナナの対照的な美学を反映。共通するモチーフとして、セーフティピン、ドロップパール、テディ、ストロベリーなど、『NANA』を象徴する細やかなディテールが施されています。
Courtesy of Vivienne Westwood
さらに、作中に描かれてきた特別なジュエリーもブランドのシグネチャーに基づき再構築。「Nana Pearl Necklace」は大型のバロックパールを、シルバープレーテッドのケーブルチェーンと組み合わせ、二人のスタイルをひとつに結ぶ象徴的なデザインに仕上がっています。
Courtesy of Vivienne Westwood
ブラックの「Nana Leather Choker」や特別に開発された黒エナメル×シルバーの「Nana Armour Ring」、世界限定250点の「Giant Orb Lighter」など、コレクターズアイテムとしても価値の高いピースが揃い、25周年を祝うにふさわしい豪華な仕上がりとなっています。
Courtesy of Vivienne Westwood
グローバル展開と日本での発売
本カプセルコレクションは、2025年11月14日（金）よりVivienne Westwood青山店・心斎橋店にて発売されます。海外では11月13日にUK・US・EUで、アジアでは14日に各国ブティックおよびオンラインにて展開されます。また、矢沢あいが小松奈々と大崎ナナの新規描き下ろしを手掛けた英語版特別書籍『NANA 25th Anniversary Edition Vol.1: Vivienne Westwood Edition』も同時にリリース。aterstonesやBooks-a-Million、世界のVivienne Westwoodブティックで限定販売されます。
25年を経ても色褪せることのない『NANA』の世界。その魅力とヴィヴィアン・ウエストウッドの創造性が交差する、本作ならではの特別なカプセルコレクションとなっています。
＜Vivienne Westwood×NANAカプセルコレクション＞
発売日：2025年11月14日（金）
発売店舗：Vivienne Westwood青山店、Vivienne Westwood心斎橋店
※販売初日11月14日の購入につきましては、店舗での安全を確保するため、公式サイトを通じてご案内していた入店抽選に当選した方のみが対象となります。